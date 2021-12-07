Українцям перерахують пенсії: від чого залежить розмір виплат

Згідно із законом, українці мають право на 40% мінімальної зарплати

Розмір пенсії залежить від трьох важливих показників / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 січня 2022 року зміняться вимоги до виходу на пенсію . Тепер, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, потрібно буде мати не менше 29 років стажу.

Це випливає із закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Як розраховують розмір пенсії?

Розмір пенсії залежить від трьох важливих показників: середня зарплата по країні, особиста зарплата пенсіонера та стаж.

Також впливає і мінімальна зарплата, вона відіграє важливу роль, але її у формулу розрахунку не вносять.

Отже, формула розрахунку пенсії, яка передбачена законом:

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середня зарплата за три минулі роки × співвідношення власної зарплати до середньої стаж у роках × 1%

Отже, українці можуть претендувати за кожен відпрацьований рік лише 1% розрахункового заробітку. А якщо їх офіційна зарплата менше за середню (близько 14 тис.грн), то на пенсії отримають лише мінімальну виплату.

Якщо говорити про стаж, то після 2027-го повинні мати як мінімум 35 років стажу, інакше їм доведеться працювати до 63 або 65 років.

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Що із мінімальною зарплатою?

Відповідно до закону, українці мають право на 40% мінімальної зарплати, якщо вони досягли 65 років і накопичили необхідний їм стаж.

Від мінімалки залежить і наповнення до Пенсійного фонду (ПФУ). В Україні близько 40% працюючих офіційно оформлені на мінімалку, а решту отримують у конвертах.

Отже, зі зростанням зарплати зростають надходження до ПФУ.

Підвищення пенсій

Із 1 грудня в Україні збільшили пенсії. Індексацію провели через зростання мінімальної зарплати, від якої залежать виплати тим, хто пішов на заслужений відпочинок. Мінімальна пенсія для людей віком від 65 років – 2600 грн.

Також з 1 грудня 2021 року виріс мінімальний прожитковий мінімум з 2294 до 2393 грн. А для всіх пенсіонерів із 1854 до 1934 гривень – на 4,3% підвищили рівень мінімальної пенсії.

Раніше "Сьогодні" публікували список банків, де можна одержати пенсійні виплати.

Нагадаємо, що українцям не обов'язково особисто приходити до Пенсійного фонду, щоб подати інформацію про трудовий стаж.