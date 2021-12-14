Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Перемога Ломаченка! 💡 Заборона пакетів 🎄 Готуємося до Нового року
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Накопичувальні пенсії: в Україні вже тестують систему

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
14 грудня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сума таких внесків має становити не менше 4% від зарплати
Уряд запровадив механізм пенсійних накопичень для працівників об'єктів великої приватизації
Уряд запровадив механізм пенсійних накопичень для працівників об'єктів великої приватизації / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже почали тестувати накопичувальну систему Пенсійної реформи.

Про це він написав у Facebook, підбиваючи підсумки минулого тижня.

Реклама

"Цього тижня уряд запровадив механізм пенсійних накопичень для працівників об'єктів великої приватизації. Майбутні власники таких підприємств повинні будуть платити в недержавні пенсійні фонди накопичувальні внески щонайменше за половину працівників", – написав Шмигаль.

Прем'єр написав, що сума таких внесків має становити не менше 4% від зарплати. А для країни тестування системи стало ще одним кроком до введення накопичувального рівня пенсійної системи для всіх українців.

Він висловив переконання, що Верховна Рада підтримає відповідний законопроєкт.

Реклама

Внески роботодавців

Міністерство соцполітики запропонувало модель загальнообов'язкового накопичування пенсій. Відповідно до якої роботодавці сплачуватимуть обов'язкові внески, а працівники – добровільні.

Мінфін спільно з місією Світового банку пропонують, щоб роботодавці сплачували обов'язкові внески на індивідуальні рахунки людей розміром 1% від заробітної плати (за рахунок зниження ЄСВ) за всіх своїх співробітників.

Також на рахунки тих, хто не відмовився від накопичувальних внесків, держава перераховуватиме додатково 1%.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що Пенсійний фонд просить уряд збільшити бюджет на 4,34 млрд. грн. Гроші потрібні для того, щоб виплатити обіцяні підвищені мінімальні пенсії громадянам віком від 65 років.

Нагадаємо, що українці, які не накопичили необхідний трудовий стаж, досягнувши пенсійного віку, можуть залишитися без виплат.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.88

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.33

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,42
19,30
30,59
30,48
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
19,36
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти