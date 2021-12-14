Накопительные пенсии: в Украине уже тестируют систему

Сумма таких взносов должна составлять не менее 4% от зарплаты

Правительство ввело механизм пенсионных накоплений для работников объектов крупной приватизации / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Денис Шмигаль заявил, что в Украине уже начали тестировать накопительная система Пенсионная реформа.

Об этом он написал в Facebook, подводя итоги прошлой недели.

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"На этой неделе правительство ввело механизм пенсионных накоплений для работников объектов крупной приватизации. Будущие владельцы таких предприятий должны будут платить в негосударственные пенсионные фонды накопительные взносы за не менее половину работников", – написал Шмигаль.

Премьер написал, что сумма таких взносов должна составлять не менее 4% от зарплаты. А для страны тестирование системы стало еще одним шагом по введению накопительного уровня пенсионной системы для всех украинцев.

Он убежден, что Верховная Рада поддержит соответствующий законопроект.

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Взносы работодателей

Министерство соцполитики предложило модель общеобязательного накопление пенсий В соответствии с которой работодатели будут платить обязательные взносы, а работники – добровольные.

Минфин совместно с миссией Всемирного банка предлагают, чтобы работодатели уплачивали обязательные взносы на индивидуальные счета людей размером 1% от заработной платы (за счет снижения ЕСВ) за всех своих сотрудников.

Также на счета не отказавшихся от накопительных взносов государство будет перечислять дополнительно 1%.

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Ранее мы сообщали, что Пенсионный фонд просит правительство увеличить бюджет на 4,34 миллиарда гривен. Деньги нужны для того, чтобы выплатить обещанные повышенные минимальные пенсии гражданам от 65 лет.

Напомним, что украинцы, не накопившие необходимый трудовой стаж ,. достигнув пенсионного возраста, могут остаться без выплат.