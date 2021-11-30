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Пенсии в Украине: как и когда заработает накопительная система

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
30 ноября, 06:00
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В скором времени в Украине заработает трехуровневая пенсионная система, соответствующий проект уже рассматривает правительство
Лазебная рассказала о новой пенсионной системе
Лазебная рассказала о новой пенсионной системе / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

В Украине внедрят накопительную пенсионную систему. Соответствующий проект правительство планирует принять в ближайшее время.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире телеканала "Интер".

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По ее словам, в данный момент законопроект трехуровневой пенсионной системы обсуждается в Верховной Раде. Лазебная отметила, что его принятие до конца текущего года станет фундаментом, на котором будет построена новая накопительная пенсионная система.

Повышение пенсий

С 1 декабря украинцам увеличат пенсионные выплаты. Произойдет это в пара этапов. Связано это с повышением прожиточного минимума, к которому привязаны максимальная и минимальная пенсии.

Минимальная пенсия установят на уровне 1934 грн (сейчас 1854 грн), а максимальное – 19 340 грн (сейчас 18 540 грн).

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Если же украинец достиг 65 лет и при этом имеет необходимый стаж работы, то его выплаты будут не менее 2600 грн. Но для этого важно достичь для женщин 30 лет стажа, а для мужчин – 35 лет. В настоящее время такие пенсионеры получают 2400 грн.

Также возрастут индивидуальные доплаты за сверхнормативный стаж, а также размеры надбавок, доплат, повышений, зависящих от размера прожиточного минимума.

Однако, некоторых украинцев вообще могут лишить пенсии. Кто рискует остаться без выплат в 2022 году, читайте в материале "Сегодня".

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