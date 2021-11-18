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Пенсии под угрозой? В Пенсионном фонде не хватает денег для выплат

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
18 ноября, 06:30
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Дефицит средств возник из-за перерасчета назначенных по спецзаконам пенсий по решениям судов
В Пенсионном фонде утверждают, что бюджет рассчитан до копейки
В Пенсионном фонде утверждают, что бюджет рассчитан до копейки

Пенсионный фонд просит правительство увеличить бюджет на 4,34 млрд грн. Деньги нужны для того, чтобы выплатить обещанные повышенные минимальные пенсии гражданам старше 65 лет.

Об этом свидетельствует подготовленный Пенсионным фондом проект постановления Кабмина, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

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Согласно документу, нехватка средств для повышения минимальной пенсии с 2400 до 2600 грн лицам, достигшим 65 лет, в связи с повышением минимальной зарплаты с 1 декабря оценивается в 0,9 млрд. гривен.

В фонде объяснили, что дефицит средств возник из-за перерасчета назначенных по спецзаконам пенсий по решениям судов. Это произошло несмотря на то, что в этом году на соцвыплаты пенсионерам выделили 422 млрд. гривен, а это на 2,6 млрд. больше, чем планировалось. В фонде утверждают, что этот бюджет рассчитан до копейки и в нет нет денег на внеплановые расходы.

В то же время, в Минсоцполитики уже заверили, что для украинцев не будет задержек в выплатах – прибавки выплатят вовремя.

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"Точно все будут выплачивать вовремя! Если в какой-то момент происходит временной разрыв между поступлением средств от ЕСВ и необходимостью выплатить пенсии, то Пенсионный фонд берет казначейский заем, а затем, когда поступают средства, его погашает. Таким образом, ПФУ балансирует",заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Фактам".

Пенсии для украинцев

Некоторым украинцам после повышения прожиточного минимума на 1590 гривен поднимут пенсии, в то время как минимальную выплату повысят всего на 159 гривен. При этом дефицит Пенсионного фонда в 2022-м достигнет рекордной отметки в 200,6 млрд грн.

А судья, который вышел на заслуженный отдых, может рассчитывать на выплату в размере 91,2 тыс. грн благодаря перерасчету суддейских зарплат. Согласно закону, судья на пенсии может получать до 80% зарплаты того, кто работает на аналогичной должности. Это происходит при том, что средняя выплата по стране увеличилась всего на 400 грн – с 3507 до 3915 грн.

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