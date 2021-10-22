Минсоцполитики предлагает обязательное накопление пенсий. Кто будет платить взносы

Все застрахованные лица из собственной заработной платы могут платить добровольные взносы

Предлагается, чтобы работодатели платили обязательные взносы на индивидуальные счета людей / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство соцполитики предложили модель общеобязательного накопления пенсий. Согласно которой работодатели будут платить обязательные взносы, а сотрудники – добровольные.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Минфин совместно с миссией Всемирного банка предлагают, чтобы работодатели платили обязательные взносы на индивидуальные счета людей в размере 1% от заработной платы (за счет снижения ЕСВ) за всех своих сотрудников.

А все застрахованные лица из собственной заработной платы могут платить добровольные взносы на собственные индивидуальные счета в размере 1%, на условиях автозаписи с правом отказа. Также, на счета тех, кто не отказался от накопительных взносов, государство будет перечислять дополнительно 1%.

"Таким образом, все застрахованные лица автоматически становятся участниками второго уровня пенсионной системы и получают от 1% до 3% от своей заработной платы на собственные пенсионные счета, в соответствии со своим выбором. Налоговое давление на работодателей не растет за счет снижения ЕСВ на размер накопительного взноса", – пояснили в Минсоцполитики.

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В то же время, человек имеет право в любое время отказаться от уплаты добровольного накопительного взноса из собственной зарплаты. Кроме того, предлагается каждые два года проводить повторную автозапись участников, которые ранее отказались от уплаты взносов за свой счет. Право отказаться за ними сохраняется.

"Дополнительные стимулирующие взносы от государства на индивидуальный счет такого человека в этом случае прекращаются. После отказа за ним остается право возобновить уплату добровольных взносов в любое время по собственному желанию с одновременным возобновлением уплаты стимулирующего взноса от государства", – говорится в сообщении.

Средняя пенсия по Украине

Средняя пенсия по Украине – от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4190000 человек).

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Пенсию меньше 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек);

от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек);

от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);

от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);

более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.