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Залишаться без пенсії? Що робити українцям, яким не вистачає стажу для виплат

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
9 грудня, 06:00
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Українцю, якому виповнилося 60 років, необхідно накопичити не менше 28 років стажу
Українець залишився без пенсії через те, що має всього 15 років стажу
Українець залишився без пенсії через те, що має всього 15 років стажу / Фото: Колаж: Сьогодні

Деякі українці, які не накопичили необхідний трудовий стаж, досягнувши пенсійного віку, можуть залишитися без виплат.

Про це повідомляє "На пенсії".

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До редакції написав 62-річний Олександр, який залишився без пенсії через те, що має лише 15 років стажу.

"Так склалося, що 13 років я відбував покарання у місцях позбавлення волі. У колонії я працював – отримував зарплату, платив аліменти, були й інші відрахування. Мене запевняли, що це увійде до стажу. У результаті пенсію не призначають. Як мені бути? На роботу в такому віці вже не беруть", – пише чоловік.

Незалежний консультант Сергій Коробкін пояснив, що оформити пенсію чоловік зможе лише за три роки. Ймовірно, вона буде мінімальною.

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"Наявність лише 15 років підтвердженого стажу дозволяє піти на пенсію за віком лише при досягненні 65 років. Все це прописано у статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (зі змінами від 3 жовтня 2017 року)", – написав він.

Він нагадав, що у 2019 році українцю, якому виповнилося 60 років, необхідно накопичити не менше 26 років стажу, аби отримати виплати за віком. А у 2021 році такому пенсіонеру вже потрібно 28 років.

Але українець написав, що у місцях відбування покарання він працював, а за законом така праця також плюсується до стажу, якщо надати підтвердження сплати страхових внесків за час роботи у колонії.

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"Щодо періоду відбування покарання, то робота засуджених підтверджується довідкою МВС та довідкою про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України. Це передбачено пунктом 12 "Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів Кабінету Міністрів № 637 від 12 серпня 1993 року)", – написав експерт.

Він радить українцю не чекати 65 років, а вже зараз спробувати знайти документи, що підтверджують, що внески до ПФУ все-таки сплачувались. Тоді він зможе підтвердити недостатній стаж і призначити пенсію вже зараз.

Підвищення пенсій

З 1 грудня в Україні збільшили пенсії. Індексацію провели через зростання мінімальної зарплати, від якої залежать виплати тим, хто пішов на заслужений відпочинок. Мінімальна пенсія для людей віком від 65 років – 2600 грн.

Також з 1 грудня 2021 року виріс мінімальний прожитковий мінімум з 2294 до 2393 грн. А для всіх пенсіонерів із 1854 до 1934 гривень – на 4,3% підвищили рівень мінімальної пенсії.

Раніше ми повідомляли, що майже половина 60-річних українців може залишитися без пенсії через шість років, а серед населення право на пенсійне забезпечення та соціальний захист може втратити кожен п'ятий громадянин.

Нагадаємо, що українцям не обов'язково особисто приходити до Пенсійного фонду, щоб подати інформацію про трудовий стаж.

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