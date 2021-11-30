Пенсії в Україні: як та коли запрацює накопичувальна система

Незабаром в Україні запрацює трирівнева пенсійна система, відповідний проєкт уже розглядає Уряд

Лазебна розповіла по нову пенсійну систему / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

В Україні запровадять накопичувальну пенсійну систему. Відповідний проєкт Уряд планує ухвалити найближчим часом.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна в ефірі телеканалу "Інтер".

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За її словами, нині законопроєкт трирівневої пенсійної системи обговорюється у Верховній Раді. Лазебна зазначила, що його прийняття до кінця поточного року стане фундаментом, на якому збудують нову накопичувальну пенсійну систему.

Підвищення пенсій

З 1 грудня українцям збільшать пенсійні виплати. Відбуватиметься це в кілька етапів. Повʼязано це з підвищенням прожиткового мінімуму, до якого прив'язані максимальна та мінімальна пенсії.

Мінімальну пенсію встановлять на рівні 1934 грн (наразі 1854 грн), а максимальну – 19 340 грн (наразі 18 540 грн).

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Якщо ж українець досяг 65 років і при цьому має необхідний стаж роботи, то його виплати будуть не менше ніж 2600 грн. Але для цього важливо досягти для жінок 30 років стажу, а для чоловіків – 35 років. Нині такі пенсіонери отримують 2400 грн.

Також зростуть індивідуальні доплати за наднормативний стаж, а також розміри надбавок, доплат, підвищень, що залежать від розміру прожиткового мінімуму.

Проте, деяких українців взагалі можуть позбавити пенсії. Хто ризикує залишитися без виплат у 2022 році, читайте у матеріалі "Сьогодні".