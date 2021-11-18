Пенсії під загрозою? У Пенсійному фонді не вистачає грошей для виплат

Дефіцит коштів виник через перерахунок призначених за спецзаконами пенсій за рішеннями судів

У Пенсійному фонді стверджують, що бюджет розрахований до копійки

Пенсійний фонд просить уряд збільшити бюджет на 4,34 млрд. грн. Гроші потрібні для того, щоб виплатити обіцяні підвищені мінімальні пенсії громадянам віком від 65 років.

Про це свідчить підготовлений Пенсійним фондом проєкт ухвали Кабміну, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

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Згідно з документом, брак коштів для підвищення мінімальної пенсії з 2400 до 2600 грн особам, які досягли 65 років, через підвищення мінімальної зарплати з 1 грудня оцінюється в 0,9 млрд. гривень.

У фонді пояснили, що дефіцит коштів виник через перерахунок призначених за спецзаконами пенсій за рішеннями судів. Це сталося, незважаючи на те, що цього року на соцвиплати пенсіонерам виділили 422 млрд. гривень, а це на 2,6 млрд. більше, ніж планувалося. У фонді стверджують, що цей бюджет розрахований до копійки і немає грошей на позапланові витрати.

Водночас у Мінсоцполітики вже запевнили, що для українців не буде затримок у виплатах – надбавки виплатять вчасно.

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"Точно всі виплачуватимуть вчасно! Якщо в якийсь момент відбувається тимчасовий розрив між надходженням коштів від ЄСВ та необхідністю виплатити пенсії, то Пенсійний фонд бере казначейську позику, а потім, коли надходять кошти, її погашає. Отже, ПФУ балансує", – заявила Міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Фактам".

Пенсії для українців

Деяким українцям після підвищення прожиткового мінімуму на 1590 гривень піднімуть пенсії, тоді як мінімальну виплату підвищать лише на 159 гривень. При цьому дефіцит Пенсійного фонду 2022-го досягне рекордної позначки 200,6 млрд грн.

А суддя, який вийшов на заслужений відпочинок, може розраховувати на виплату у розмірі 91,2 тис. грн. перерахунку суддівських зарплат. Відповідно до закону, суддя на пенсії може отримувати до 80% зарплати того, хто працює на аналогічній посаді. Це відбувається при тому, що середня виплата по країні збільшилася лише на 400 грн. – з 3507 до 3915 грн.