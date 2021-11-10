Отримують 91 тис. грн пенсії. Хто може розраховувати на високі виплати

Відповідно до закону, суддя на пенсії може отримувати до 80% зарплати того, хто працює на аналогічній посаді

Вже до кінця 2021 року судді зможуть отримувати близько 100 тис. грн. пенсії / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з початку 2021 року на 23 тис. грн зросла середня пенсія судді та становила 91,2 тис. грн. Це сталося при тому, що середня виплата по країні збільшилася лише на 400 грн – від 3507 до 3915 грн.

Це випливає з даних статистики, опублікованих Пенсійним фондом України.

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Суддя, який вийшов на заслужений відпочинок, може розраховувати на виплату у розмірі 91,2 тис. грн. завдяки перерахунку суддівських зарплат. Відповідно до закону, суддя на пенсії може отримувати до 80% зарплати того, хто працює на аналогічній посаді.

Цікаво, що суддя не має лімітів у той час, як пенсія інших українців обмежена десятьма розмірами мінімальної виплати (близько 18 тис. грн). Таким чином, вже до кінця 2021 року вони зможуть отримувати близько 100 тис. грн пенсії.

Нагадаємо, що пенсія українців рахується за формулою: середню зарплату по країні за три роки помножити на співвідношення середньої зарплати до власної, на стаж у роках та на 1%. Але на заслуженому відпочинку можна отримати не 80% своєї зарплати, а лише 80% від середньої зарплати по країні за три роки і то за умови, якщо ви не заробляли менше.

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Як отримати стаж для пенсії за віком

Українцям для нарахування пенсії за віком, яку з 1 грудня підвищать, потрібний стаж роботи від 28 років. Але якщо їх не вистачає, то роки можна докупити.

Вартість одного місяця страхового стажу у січні-листопаді 2021 року становить 6000 грн (22% від мінімальної заробітної плати). А якщо говорити про одноразову плату за минулі періоди, сума становить 2640 грн.

Для українців, які працювали у 2004-2010 роках, можна доплатити за ті місяці, коли сума сплаченого страхового внеску на пенсійне страхування була меншою за мінімальний – внесуть до стажу повний місяць.

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Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.