Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Термінове засідання РНБО Термінове засідання РНБО ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин 🔥 Шева - тренер в Італії!
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Отримують 91 тис. грн пенсії. Хто може розраховувати на високі виплати

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
10 листопада, 07:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відповідно до закону, суддя на пенсії може отримувати до 80% зарплати того, хто працює на аналогічній посаді
Вже до кінця 2021 року судді зможуть отримувати близько 100 тис. грн. пенсії
Вже до кінця 2021 року судді зможуть отримувати близько 100 тис. грн. пенсії / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з початку 2021 року на 23 тис. грн зросла середня пенсія судді та становила 91,2 тис. грн. Це сталося при тому, що середня виплата по країні збільшилася лише на 400 грн – від 3507 до 3915 грн.

Це випливає з даних статистики, опублікованих Пенсійним фондом України.

Реклама

Суддя, який вийшов на заслужений відпочинок, може розраховувати на виплату у розмірі 91,2 тис. грн. завдяки перерахунку суддівських зарплат. Відповідно до закону, суддя на пенсії може отримувати до 80% зарплати того, хто працює на аналогічній посаді.

Цікаво, що суддя не має лімітів у той час, як пенсія інших українців обмежена десятьма розмірами мінімальної виплати (близько 18 тис. грн). Таким чином, вже до кінця 2021 року вони зможуть отримувати близько 100 тис. грн пенсії.

Нагадаємо, що пенсія українців рахується за формулою: середню зарплату по країні за три роки помножити на співвідношення середньої зарплати до власної, на стаж у роках та на 1%. Але на заслуженому відпочинку можна отримати не 80% своєї зарплати, а лише 80% від середньої зарплати по країні за три роки і то за умови, якщо ви не заробляли менше.

Реклама

Як отримати стаж для пенсії за віком

Українцям для нарахування пенсії за віком, яку з 1 грудня підвищать, потрібний стаж роботи від 28 років. Але якщо їх не вистачає, то роки можна докупити.

Вартість одного місяця страхового стажу у січні-листопаді 2021 року становить 6000 грн (22% від мінімальної заробітної плати). А якщо говорити про одноразову плату за минулі періоди, сума становить 2640 грн.

Для українців, які працювали у 2004-2010 роках, можна доплатити за ті місяці, коли сума сплаченого страхового внеску на пенсійне страхування була меншою за мінімальний – внесуть до стажу повний місяць.

Реклама

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Фінансові лайфхаки
Як вигідно та безпечно зберігати гроші
Отримати експертні поради
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.09

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.21

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спецвипуск
Нова монета – на честь десантників!
Дізнайся про нову "десятку"
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
Малий бізнес
Карантинні прогнози
Опитування
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,96
31,98
30,85
29,30
18,72
33,18
32,88
31,69
18,85
34,29
31,76
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
19,47
35,99
33,40
31,89
19,48
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
19,47
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти