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В Україні можуть запровадити обов'язкове накопичення пенсій: кого змусять сплачувати внески

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
16 листопада, 06:00
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Протягом трьох років, накопичувальну систему фінансуватиме і держава
Поки що невідомо, як фонди берегтимуть пенсійні накопичення українців від інфляції
Поки що невідомо, як фонди берегтимуть пенсійні накопичення українців від інфляції / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні хочуть запровадити обов'язкові страхові внески – 1-2% від зарплати. Оскільки кількість пенсіонерів уже перевищує кількість працюючих українців. Але багато наших співвітчизників добровільно накопичувати на пенсії не можуть або не хочуть.

Міністр фінансів Сергій Марченко у колонці на "Економічній правді" заявив, що вже зараз у країні 11 млн пенсіонерів, а внески до Пенсійного фонду сплачують лише 9,7 млн працівників.

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Як працюватиме механізм?

"У найближчому майбутньому на одного працівника прийдеться все більше пенсіонерів. Ситуація магічним чином не покращає", – зазначив Марченко.

Зазначимо, що накопичувальні пенсії виплачуватимуть разом із звичайними, солідарними. Для цього Мінфін, Мінсоцполітики та профільний комітет Верховної Ради розробили кілька законопроєктів.

Учасникам накопичувальної системи пропонується сплачувати такі внески:

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  • 1% від зарплати у 2023 році;
  • 1,5% – у 2024 році;
  • 2% – у 2025 році.

Протягом цих трьох років накопичувальну систему фінансуватиме і держава. З бюджету надходитиме рівно стільки ж, скільки заплатив сам українець.

"Громадяни матимуть індивідуальні накопичувальні рахунки та будуть мотивовані відраховувати частину коштів. Держава фінансуватиме такі внески на паритетних умовах", – сказав Марченко.

Водночас поки що невідомо, як фонди берегтимуть пенсійні накопичення українців від інфляції. Бо згодом гроші знецінюються.

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Що зараз?

Зараз лише 6-10% українців добровільно відкладають гроші на пенсії, оскільки вони не обов'язкові, свідчать результати опитування, проведеного соціологами Gradus Research.

Серед опитаних українців – 38% поки що не відкладають гроші на старість, але планують це робити, 31% не відкладають та не планують. Щомісяця відкладають кошти 6,1% опитаних, іноді відкладають – 10,8%.

При цьому 53% респондентів, які ще не вийшли на пенсію, надалі розраховують жити на гроші від держави. Використовувати наперед відкладені гроші збираються 26%, а не кидати роботу до останнього планують 22% опитаних.

Зростання числа пенсіонерів спостерігається у всьому світі, тому труднощі з виплатами виникають у багатьох країнах. За прогнозом Світового банку, до 2050 року глобальний дефіцит пенсійних систем становитиме $400 трлн.

Внески роботодавців

Міністерство соцполітики запропонувало модель загальнообов'язкового накопичування пенсій. Відповідно до якої роботодавці сплачуватимуть обов'язкові внески, а працівники – добровільні.

Мінфін спільно з місією Світового банку пропонують, щоб роботодавці сплачували обов'язкові внески на індивідуальні рахунки людей розміром 1% від заробітної плати (за рахунок зниження ЄСВ) за всіх своїх співробітників.

Також на рахунки тих, хто не відмовився від накопичувальних внесків, держава перераховуватиме додатково 1%.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 грудня перерахують розмір максимальної пенсії – українці отримають надбавку у розмірі 930 гривень.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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