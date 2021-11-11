Деяким українцям на півтори тисячі гривень збільшать пенсії. Коли чекати на надбавку

Максимальна пенсія підвищиться від 19 340 до 20 930 грн, а мінімальна всього на 159 грн

Дефіцит Пенсійного фонду в 2022 році досягне рекордної позначки 200,6 млрд грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Деяким українцям на 1590 гривень піднімуть пенсії, тоді як мінімальну виплату підвищать лише на 159 гривень.

Це передбачено проєктом держбюджету на 2022 рік.

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Для українців мінімальна пенсія становить прожитковий мінімум для непрацездатних. А максимальна становить десять прожиткових мінімумів. Вона підвищиться від 19 340 до 20 930 грн.

Графік підвищення пенсій:

у грудні 2021-го – 1934 грн;

у липні 2022-го – 2027 грн;

у грудні 2022-го – 2093 грн.

При цьому дефіцит Пенсійного фонду 2022-го досягне рекордної позначки 200,6 млрд грн. Є ціла низка причин для цього, головні з них: відмова підвищувати мінімальну зарплату до рівня її реальної позначки, відсутність виразної політики щодо детінізації зарплат та складна ситуація економіки, зокрема, викликана зривом вакцинації.

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Середня пенсія по Україні

Середня пенсія в Україні – від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму одержують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб).

Пенсію менше 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб);

від 3001 до 4000 грн одержують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб);

від 4001 до 5000 грн одержують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);

від 5001 до 10 тис. грн одержують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);

понад 10 тис. грн одержують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 грудня перерахують розмір максимальної пенсії – українці отримають надбавку у розмірі 930 гривень.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків із 1 квітня 2021 року.