Нужно больше работать? Как украинцам получить максимальную пенсию

Максимальную пенсию могут получить те, у кого есть полный страховой стаж и высокая официальная зарплата

Больше всего получают те, кто ежемесячно отчислял в Пенсионный фонд взносы с зарплаты, которая выше средней / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы могут рассчитывать на максимальную пенсию, если их официальная заработная плата составляет не менее 91 тысячи гривен.

Такие расчеты приводит Пенсионный фонд.

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Таким образом, максимальную пенсию могут получить те, у кого есть полный страховой стаж и высокая официальная зарплата.

Пенсия = средняя зарплата за три прошедших года × соотношение собственной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%

Согласно этой формуле, больше всего получают те, кто ежемесячно отчислял в Пенсионный фонд взносы по зарплате, которые превышают средний уровень выплат по стране больше, чем в семь раз.

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Отметим, что в Украине уровень средней зарплаты, установленный для расчета пенсии, составляет более 13 тысяч гривен.

Примечаткльно, что установленная максимальная пенсия в размере более 19 тысяч гривен не касается бывших работников суда, ведь они формально получают не пенсию, судьям назначают пожизненное содержание.

Кто может рассчитывать на прибавку?

Вышедший на заслуженный отдых судья может рассчитывать на выплату в размере 91,2 тыс. грн благодаря пересчету судейских зарплат. Согласно закону, судья на пенсии может получать до 80% зарплаты работающего на аналогичной должности. Это происходит при том, что средняя выплата по стране увеличилась всего на 400 грн – с 3507 до 3915 грн.

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А бывшим военным разведывательных органов, вышедшим на заслуженный отдых и кто получает пенсию согласно "военному" закону № 2262, могут произвести перерасчет пенсий. Он коснется выплат, которые они получали с 1 августа 2021 года.

Ранее мы сообщали, что Пенсионный фонд просит правительство увеличить бюджет на 4,34 миллиарда гривен. Деньги нужны для того, чтобы выплатить обещанные повышенные минимальные пенсии гражданам от 65 лет.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже начали тестировать накопительную пенсионную систему.