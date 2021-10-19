Деяким українцям заднім числом перерахують пенсії. Хто отримає надбавку

Пенсія колишніх військових залежить від рівня грошового забезпечення діючих військовослужбовців

Підвищення пенсійних виплат отримають колишні військові / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишнім військовим розвідувальних органів, які вийшли на заслужений відпочинок і отримують пенсію відповідно до "військового" закону №2262 можуть провести перерахунок пенсій. Він торкнеться виплат, які вони отримували з 1 серпня 2021 року.

Відповідний проєкт постанови розробили в Міністерстві соціальної політики, наразі проходять громадські обговорення. Незабаром документ направлять до Кабміну.

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У пояснювальній записці до законопроекту пояснили, що через підвищення зарплат українським розвідникам виникла необхідність перерахунку пенсій. Оскільки подібне рішення прийняли ще в липні 2021 року на виконання норм нового закону "Про розвідку". Але влітку пенсії так і не підняли.

Виявилося, що відповідно до Закону № 2262, пенсія колишніх військових залежить від фінансування діючих військовослужбовців. Тобто, якщо піднімають зарплати, то відповідно повинні автоматично перерахувати пенсії.

Перерахунок пенсійних виплат буде проведено особам, звільненим із розвідувальних органів Міністерства оборони, Служби зовнішньої розвідки та Адміністрації Державної прикордонної служби. Під перегляд потраплять пенсії, виплачені з 1 серпня 2021 року, з урахуванням нового розміру заробітної плати розвідників згідно з постановою № 729.

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Середня пенсія по Україні

Середня пенсія по Україні – від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб).

Пенсію менше 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб);

від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб);

від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);

від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);

більш ніж 10 тис. грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 грудня перерахують розмір максимальної пенсії – українці отримають надбавку в розмірі 930 гривень.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.