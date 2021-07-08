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"Нова пошта" судиться з Держспоживслужбою і новий поїзд до моря – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

8 липня 2021 19:22

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

"Укрзалізниця" запустила ще один поїзд до Бердянська, а українцям досі не перепризначили субсидії

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні подорожчали ціни на покупку житла, а "Нова пошта" судиться з Держспоживслужбою через посилку за 500 гривень. У той же час українцям все ще не перепризначували субсидії, а "Укрзалізниця" запустила додатковий поїзд до Бердянська, до моря.

Проблеми з субсидіями

Українцям в окремих містах досі не перепризначували субсидії на оплату комуналки, тому вони ризикують не отримати гроші за травень і червень вчасно. Йдеться про субсидії, які перепризначували автоматично. Процес не завершився з вини органів місцевого самоврядування, які "не забезпечили дотримання вимог порядку призначення житлових субсидій на наступний період".

Міністерство соціальної політики вже звернулося до Асоціації міст України з проханням скоординувати роботу місцевої влади з перепризначення субсидій.

Дефіцит газу через "Газпром"

Російський "Газпром" не виявив зацікавленості в додаткових транзитних потужностях України, незважаючи на рекордне зростання цін на газ в Європі і брак палива.

"Це означає, що "Газпром" не планує поставляти додаткові обсяги газу в ЄС, незважаючи на дефіцит газу в Європі, що вже призвело до зростання ціни на газ до історичного максимуму починаючи з 2008 року – 37 євро за МВт/год, або більше 450 доларів за тисячу кубометрів", – відзначили в "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), який з квітня виставляв на місячний аукціон додаткові потужності точки з'єднання "Суджа" на кордоні РФ – Україна в обсязі 63,7 куб. м за добу.

Квартири подорожчали

В Україні триває зростання цін на квартири. З початку 2021 року житло в великих містах подорожчало в середньому на 12,5% – на первинному ринку на 15-18%, а на вторинному – на 7-10%.

А ось за підсумками 2021 року вартість житла на первинному ринку може вирости на 25%. Річне зростання цін на вторинному ринку може досягти 12%. Подорожчання чекають до осені – в середині і наприкінці літа на ринку нерухомості буде панувати традиційне затишшя.

"Нова пошта" судиться з Держспоживслужбою

Приватна поштова служба України "Нова пошта" оскаржує в суді штраф, який наклала Держспоживслужба через пошкодження посилки на суму 500 гривень. У відділенні поштового оператора провели перевірку і виявили порушення. Сума штрафу перевищує 325 млн гривень. В "Новій пошті" не визнали своєї провини і звернулися до Харківського окружного адміністративного суду. Компанія оскаржує штраф.

"Укрзалізниця" запустила новий потяг до моря

"Укрзалізниця" (УЗ) продовжила розширювати маршрутну мережу на літо і призначила з 12 липня додатковий двухгруппний нічний поїзд № 250/261-262/249 Кременчук, Полтава, Харків – Бердянськ. Він відправлятиметься з Кременчука по парних числах о 16:40. В Бердянськ він прибуває о 7:27. А назад з Бердянська поїзд відправлятиметься по непарних числах о 19:32 і прибуватиме до Кременчука о 10:22.

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