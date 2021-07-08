"Нова пошта" судиться через посилку за 500 гривень. Що сталось?

"Нова пошта" судиться з Держспоживслужбою / Фото: колаж "Сьогодні"

Приватна поштова служба України "Нова пошта" оскаржує в суді штраф, який наклала Держспоживслужба через пошкодження посилки на суму 500 гривень. У відділенні поштового оператора провели перевірку та виявили порушення. Сума штрафа перевищує 325 млн гривень.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Що сталось?

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У Харкові співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області споживачів провели перевірку кількох відділень "Нової пошти". Приводом стало звернення від клієнта пошти про пошкодження посилки вартістю 500 грн. Також споживачі скаржились на неякісне обслуговування та порушення їхніх прав під час користування послугами.

Пройшли позапланові перевірки двох відділень: № 49, за адресою: м. Харків, просп. Московський, 256 та № 3, за адресою: м. Чугуїв, вул. Кожедуба, 1.

"В ході перевірок суб’єктом господарювання не були надані документи, пояснення, необхідні для повного та всебічного розгляду звернень громадян та проведення позапланових перевірок, у зв’язку з чим перевірити факти, викладені у зверненнях, було неможливим. Таким чином ТОВ "Нова пошта" створило перешкоди службовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів", – йдеться у повідомленні.

Таким чином службовці порушили Закон України "Про захист прав споживачів", Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", а також Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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"За порушення законодавства України Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області на ТОВ "Нова пошта" були накладені адміністративні штрафи та адміністративно-господарські стягнення. Загальна сума штрафних санкцій склала 325 851 634 грн. 80 коп", – повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.

Реакція "Нової пошти"

У "Новій пошті" не визнали своєї вини та звернулись до Харківського окружного адміністративного суду. Компанія оскаржує штраф.

"Нова пошта розцінює дію контролюючого органу як маніпуляцію державою своїх повноважень і оскаржує штраф у Харківському окружному адміністративному суді. Крім того, компанія вже направила офіційну скаргу до Держпродспоживслужби на неправомірні дії співробітників харківського підрозділу, а також звернулася до омбудсмена та міжнародних правозахисних організацій", - повідомили у пресслужбі "Нової пошти".

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Крім того, пресслужба поштового оператора заявляє про порушення законодавства під час перевірки. Нібито документи про перевірку надали не керівнику юридичної особи, а керівнику відділення, що незаконно. Також, представник будь-якого контролюючого органу під час здійснення перевірки повинен розписатися в спеціальному журналі, проте він нібито цього не зробив, кажуть у компанії.

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"Керівник відділення у свою чергу запропонував перевіряючим звернутися до керівництва компанії, але цього зроблено не було. Натомість перевіряючі розцінили такі дії як створення компанією перешкод посадовим особам для перевірки", – повідомили у пресслужбі.

У "Новій пошті" заявили, що сам акт про штраф теж був складений з порушеннями. У ньому, за інформацією пресслужби, не зазначено у чому саме компанія перешкоджала перевіряючому органу та не вказана дата правопорушення.

"Ми вважаємо неправомірним, що штраф було розраховано від обороту усієї компанії, а не відділення, у якому здійснювалася перевірка. До того ж контролюючий орган одразу обрав максимальний з можливих штрафів, хоча за практикою навіть суд не обирає найвищу міру покарання, особливо, якщо порушення було здійснено в перший раз", – переконані представники "Нової пошти".

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