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"Нова пошта" спростила українським бізнесменам вихід на Amazon і eBay: як це працює

9 червня 2021 12:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Український оператор почав співпрацювати з торговим агентством Western Bid

Українські бізнесмени отримають спрощений доступ на Amazon і eBay Фото: REUTERS / Lee Smith і REUTERS / Beck Diefenbach

Українські бізнесмени отримають спрощений доступ на Amazon і eBay Фото: REUTERS / Lee Smith і REUTERS / Beck Diefenbach

"Нова пошта", яка днями дозволила управляти доставленням посилок онлайн, розпочинає співпрацю з американською торговельною онлайн-платформою Western Bid для легкого виходу на міжнародні платформи українських підприємців.

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Про це повідомляє пресслужба вітчизняного оператора.

Підприємці, які продають свої товари на міжнародних торгових майданчиках, отримають вигідні тарифи на доставлення до більш ніж 200 країн світу.

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Співпраця Western Bid допоможе українським підприємцям глобалізувати свій бізнес і вийти на закордонні маркетплейси – Amazon, eBay, Etsy та інші.

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Щоб скористатися послугами "Нової пошти Глобал", потрібно:

  • у кабінеті Western Bid вибрати доставлення "Новою поштою Глобал";
  • отримати номер експрес-накладної;
  • у будь-якому відділенні "Нової пошти" віддати посилку оператору і назвати номер накладної.

Після цього відправлення надходитимуть на центральну сортувальну станцію "Нової пошти Глобал" у Києві, а звідти – доставлятимуться по всьому світу.

Нагадаємо, у травні-2021 "Нова пошта" спростила відправлення міжнародних посилок. Тепер це можна зробити в будь-якому відділенні оператора без оформлення онлайн-заявки на сайті.

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