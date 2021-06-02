"Нафтогаз" підключатиме нових клієнтів через "Нову пошту": що для цього потрібно

Дві компанії реалізують пілот з прийому заявок від клієнтів на зміну газового постачальника

"Нафтогаз" і "Нова пошта" реалізують спільний проєкт / Фото: "Сьогодні" та smidyn.medyna.tk / Фото: Сьогодні

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", котра скинула ціну газу для тепловиків, та "Нова пошта" запустили пілотний проєкт зі зміни постачальника газу.

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Про це повідомляє пресслужба газової компанії.

Зараз побутові споживачі газу можуть подати заявку на підключення до газопостачання від "Нафтогазу" у 72 відділеннях поштового оператора у Полтавській області. Протягом червня та липня компанії планують перенести співпрацю на всі області України та залучити понад 1800 відділень "Нової пошти" у віддалених населених пунктах для прийому заявок від клієнтів на перехід до "Нафтогазу".

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Щоб подати заявку на зміну постачальника газу, клієнт має пред’явити у відділенні "Нової пошти" свій EIC-код (16-значний персональний газовий номер квартири чи будинку клієнта) та пакет оригіналів документів:

паспорт;

ІПН;

документ про право власності на житло;

згода співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників житла.

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Заявку оброблятимуть 3–5 робочих днів, після чого клієнт отримає повідомлення від "Нафтогазу" про успішний перехід та подальші інструкції на свою електронну адресу. Перехід до нового постачальника відбувається автоматично, тож повідомляти попередню газову компанію про підключення до нового постачальника не потрібно.

Нагадаємо, "Нафтогаз" та інші постачальники встановили тарифи на червень, однак блакитне паливо не стало дешевшим для українців.

Також нагадаємо, що за рік зарплати українців зросли майже на третину:

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