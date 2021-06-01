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Дрібничка, а приємно: "Нафтогаз" скинув ціну газу для тепловиків

1 червня, 20:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Через 13 місяців ціна газу буде проіндексована, а надлишки продаватимуть за поточною ринковою ціною

/ Фото: Юрій Кузнєцов, Сьогодні

Газопостачальна компанія "Нафтогаз трейдинг" підготувала трирічний договір на постачання газу виробникам теплової енергії.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Із червня 2021 року і протягом 13 місяців довгострокова ринкова ціна природного газу становитиме 7,42 грн за кубометр (з ПДВ, але без транспортування). Цінові пропозиції для теплокомуненерго у наступних періодах (з 1 липня 2022 року та з 1 липня 2023 року) будуть проіндексовані.

У межах контракту довгострокова ринкова ціна поширюється лише на обсяг газу, який відповідає історичному обсягу споживання ТКЕ в частині виробництва тепла і гарячої води безпосередньо для потреб населення. А от додаткові обсяги газу відпускатимуть теплокомуненерго за спотовою (тобто поточною ринковою) ціною, йдеться у повідомленні.

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Фото: Сьогодні, Pixabay та Depositphotos

Нагадаємо,ГП "Нафтогаз України" оприлюднила місячний тарифний план для побутових споживачів. Ціна газу становитиме 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, але без врахування вартості доставки).

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Також нагадаємо, Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго" звинуватила "Нафтогаз" у невиконанні доручення президента про постачання природного газу. Договір передбачав ціну газу на виробництво теплової енергії у 7583,89 грн з ПДВ і транспортуванням, замість 7400 грн — як було передбачено дорученням.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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