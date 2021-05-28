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Газ не став дешевше: "Нафтогаз" та інші постачальники встановили тарифи на червень

28 травня, 10:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Газзбути мають право знижувати вартість блакитного палива протягом року, але цією можливістю вони поки що майже не користуються

З 1 травня побутових споживачів в Україні перевели на річні тарифи на газ. Ще наприкінці квітня "Нафтогаз" та інші постачальники оприлюднили ціни одразу на рік – до 30 квітня 2022 року. Але є важливий нюанс: газзбути все одно зобов'язані публікувати прайси щомісяця, адже вони не мають права тільки підвищувати ціну протягом року, а знижувати тариф можна. Крім того, все ще є місячні пропозиції для бажаючих. Тому зараз, наприкінці травня, постачальники газу оновлюють прайси на червень. І поки що масово зниження цін не спостерігається.

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За даними державного порталу ГазПравда, кілька постачальників трохи знизили червневу ціну на газ, але на ціновий рейтинг це майже не вплинуло. "Нафтогаз", наприклад залишив тариф на рівні 7,96 грн за кубометр.

Річні тарифи на газ в червні (щоб збільшити, натисніть на зображення)

Річні тарифи на газ в червні (щоб збільшити, натисніть на зображення)

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Загалом річні пропозиції, як і в травні, коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр. При цьому більшість компаній встановили річну ціну до 9 грн за кубометр. Місячні ціни на червень поки коливаються від 7,88 і до 11,59 грн за кубометр.

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До речі, місячний тариф у "Нафтогазу" все ще доступний тільки для тих, хто отримує газ від компанії як від постачальника "останньої надії".

Нагадаємо, в разі, якщо тариф вас не влаштовує, можна змінити постачальника газу. Однак раніше експерти попереджали, що при виборі газзбуту потрібно звертати увагу не тільки на ціну. Як прийняти розумне рішення і які документи потрібно зібрати, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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