Газ не стал дешевле: "Нафтогаз" и другие поставщики установили тарифы на июнь

Газсбыты имеют право снижать стоимость голубого топлива в течение года, но этой возможностью они пока что почти не пользуются

С 1 мая бытовых потребителей в Украине перевели на годовые тарифы на газ. Еще в конце апреля "Нафтогаз" и другие поставщики обнародовали цены сразу на год – до 30 апреля 2022 года. Но есть важный нюанс: газсбыты все равно обязаны публиковать прайсы ежемесячно, ведь они не имеют права только повышать цену в течение года, а снижать тариф можно. Кроме того, все еще существуют месячные предложения для желающих. Поэтому сейчас, в конце мая, поставщики газа обновляют прайсы на июнь. И пока что массово снижения цен не наблюдается.

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По данным государственного портала ГазПравда, несколько поставщиков немного снизили июньскую цену на газ, но на ценовой рейтинг это почти не повлияло. "Нафтогаз", к примеру оставил тариф на уровне 7,96 грн за кубометр.

Годовые тарифы на газ в июне (чтобы увеличить, нажмите на изображение)

В целом годовые предложения, как и в мае, будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр. При этом большинство компаний установили годовую цену до 9 грн за кубометр. Месячные цены на июнь пока колеблются от 7,88 и до 11,59 грн за кубометр.

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К слову, месячный тариф у "Нафтогаза" все еще доступен только для тех, кто получает газ от компании как от поставщика "последней надежды".

Напомним, в случае, если тариф вас не устраивает, можно сменить поставщика газа. Однако ранее эксперты предупреждали, что при выборе газсбыта нужно обращать внимание не только на цену. Как принять разумное решение и какие документы нужно собрать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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