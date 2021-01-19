Як змінити постачальника природного газу

Через різке подорожчання газу українці почали шукати способи зменшити оплату за користування ним. Найпростіший спосіб – знайти дешевшого постачальника. Закон про ринок газу це дозволяє зробити. Причому ніякої "окремої труби" в будинок проводити не треба. До речі, з 1 лютого Кабміном знижені тарифи на газ. За словами прем'єра, платіжки у тих, хто обігріває будинки газом, зменшаться на 500 грн на місяць .

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Сайт "Сьогодні" розібрався, як швидко знайти недорогого оператора і підключитися до нього.

Алгоритм дій із зміни постачальника газу такий.

Знаходимо найдешевшого постачальника газу

Перелік всіх операторів ринку газу є на сайті Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг НКРЕКП) (https://www.nerc.gov.ua/) у розділі "Ліцензійний реєстр НКРЕКП".

Постачальника можна вибрати з будь-якого регіону України. Вибираючи, треба перевірити наявність у постачальника діючої ліцензії НКРЕКП. Ця інформація, а також ціна, за якою цей оператор ринку продає газ, є в реєстрі.

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Оформляємо документи на перепідключення

Документи можна подавати як в паперовому, так і в електронному вигляді, заповнивши заявку на сайті компанії-постачальника, до якого ви хочете перейти. Ті, кому складно самостійно подати заявку на зміну постачальника в електронному вигляді, можуть скористатися послугою деяких банків. Це, наприклад, Ощадбанк і ПУМБ.

Документи треба відсканувати або зробити їх фото. Заяву доведеться роздрукувати, поставити підпис від руки і після цього сфотографувати.

Після відправки заяви онлайн вам має прийти повідомлення про приєднання.

Які потрібні документи

Для власника житла:

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-Заява-приєднання;

- Документ, який визначає право власності на об'єкт;

- Паспорт громадянина України або документ, що його замінює (1 і 2 сторінки, сторінка з пропискою, копія id-карти, 2 сторінки);

- Довідка про присвоєння ІПН (якщо ІПН відсутній, копія сторінки паспорта з відповідною відміткою);

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- Копія останнього рахунку за поставки газу.

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Копія рахунку потрібна, щоб підтвердити відсутність боргів з оплати перед попереднім постачальником. За наявності боргів новий оператор може (але не зобов'язаний) відмовити в приєднанні. Наявні борги клієнт зобов'язаний сплатити добровільно або через суд. Але це вже проблеми старого оператора.

Для співвласника житла необхідно додати ще й заяву про згоду інших співвласників на зміну оператора. Форма заяви є на сайті постачальників газу. Заява треба роздрукувати і за подачі в електронному вигляді – сфотографувати або відсканувати.

Для довірених осіб додатково потрібна скан-копія довіреності.

Терміни перепідключення

У нового постачальника послуги є 20 днів, щоб його менеджер зв'язався з потенційним клієнтом і дав згоду на перепідключення або мотивовано відмовив. Але зазвичай це відбувається за 3-5 робочих днів.

Поставки газу від нового оператора починаються через три дні після укладення договору. Старий оператор отримує повідомлення від нового на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи. Але старий оператор не має права припинити постачання газу клієнту до того моменту, поки новий не почне поставки газу.

Інші питання

Змінити оператора можна користувачам, котрі проживають як у приватному будинку, так і в квартирі в багатоповерхівці. Причому незалежно від наявності або відсутності лічильника газу.

Переходити від одного оператора до іншого можна необмежену кількість разів і як завгодно часто.

Рахунки на оплату виставляє оператор, це його обов'язок.

Механізм оплати за доставку газу і щомісячної передачі показань лічильника не змінюється. У цьому випадку клієнт контактує не з продавцем газу, а з газорозподільною компанією (облгаз). Вона є природним монополістом на даній території і поміняти її не можна.

Кабмін, як і обіцяв, знизив ціну на газ для населення. Максимальна ціна – 6,99 грн за кубометр. Але "акція" триватиме недовго. Детальніше дивіться в сюжеті

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