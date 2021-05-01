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Тарифи на газ змінилися: які ціни встановили "Нафтогаз" та інші постачальники з 1 травня

1 травня, 07:03

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

"Нафтогаз" тимчасово відмовився від тарифного плану зі щомісячною зміною ціни, але в майбутньому планує його повернути

З 1 травня побутових споживачів в Україні перевели на річні тарифи на газ. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила тариф 7,96 грн за кубометр (з ПДВ, але без врахування вартості доставки). У решти трейдерів ціни виявилися в діапазоні від 7,88 до 13,5 грн за кубометр, за даними державного порталу ГазПравда. Ряд регіональних газзбутів при цьому оприлюднив єдину ціну в 7,99 грн.

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Ціна в нових тарифах фіксується на рік – до 30 квітня 2022 року. При цьому насправді фіксація умовна – постачальникам забороняється тільки підвищувати тариф, а ось знижувати його все одно можна. Влітку світові ціни на газ зазвичай падають, тому деякі газзбути можуть скористатися такою можливістю, щоб переманити до себе клієнтів у інших постачальників.

До речі, місячний тариф "Нафтогазу" поки що буде доступний тільки для тих, хто отримує газ від компанії як від постачальника "останньої надії". Такий тариф з 1 травня становить 9,57 грн. У червні компанія планує зробити більше пропозицій – ввести сезонні тарифні плани і газові пакети.

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Нагадаємо, побутових споживачів автоматично переводять на річні тарифні плани – заявку для цього подавати не потрібно. Можливість повернутися на місячний тариф має залишитися.

Раніше експерти попереджали, що при виборі постачальника газу потрібно звертати увагу не тільки на тариф. Як прийняти розумне рішення і які документи потрібно зібрати, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Нагадаємо, також в квітні "Нафтогаз" в останній раз встановив ціну газу для тепловиків. З 1 травня вона почала формуватися на ринкових умовах.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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