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Річна вартість на газ виявилася не фіксованою – для зміни є одна умова

27 квітня, 16:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Річні тарифи, на відміну від щомісячних, покликані захистити населення від коливання цін на паливо. Але газзбутам залишили трохи свободи

Річні тарифи на газ для населення, які діятимуть з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022-го, можуть бути не зафіксованими на весь рік. Постачальники газу не зможуть підвищувати ціну в рамках такого тарифу, але ось знижувати її їм не забороняється. Тому влітку, коли газ стане дешевшим на глобальних ринках, тарифи в Україні теж можуть знизитися.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Влітку, коли ціна на газ на європейських хабах традиційно почне знижуватися, у українських компаній з'явиться більше можливостей для зниження ціни", – вважає Шмигаль.

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Він нагадав, що річний тариф в цілому вводився заради того, щоб пересічні споживачі були захищені від коливань ціни на газ. При цьому не порушується ринковий принцип формування ціни, а клієнт може обирати і змінювати постачальників газу.

Раніше експерти попереджали, що при виборі постачальника газу потрібно звертати увагу не тільки на тариф. Як прийняти розумне рішення і які документи потрібно зібрати, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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газ тарифи комуналка ціна на газ тариф на газ Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

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