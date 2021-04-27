Річна вартість на газ виявилася не фіксованою – для зміни є одна умова

Річні тарифи, на відміну від щомісячних, покликані захистити населення від коливання цін на паливо. Але газзбутам залишили трохи свободи

Річні тарифи на газ для населення, які діятимуть з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022-го, можуть бути не зафіксованими на весь рік. Постачальники газу не зможуть підвищувати ціну в рамках такого тарифу, але ось знижувати її їм не забороняється. Тому влітку, коли газ стане дешевшим на глобальних ринках, тарифи в Україні теж можуть знизитися.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Влітку, коли ціна на газ на європейських хабах традиційно почне знижуватися, у українських компаній з'явиться більше можливостей для зниження ціни", – вважає Шмигаль.

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Він нагадав, що річний тариф в цілому вводився заради того, щоб пересічні споживачі були захищені від коливань ціни на газ. При цьому не порушується ринковий принцип формування ціни, а клієнт може обирати і змінювати постачальників газу.

Раніше експерти попереджали, що при виборі постачальника газу потрібно звертати увагу не тільки на тариф. Як прийняти розумне рішення і які документи потрібно зібрати, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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