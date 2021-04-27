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"Нафтогаз" в останній раз встановив ціну газу для тепловиків

27 квітня, 16:43

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Вартість газу для виробників теплової енергії в квітні виявиться вищою, ніж була в березні. І цьому є кілька причин

"Нафтогаз України" встановив на квітень вартість газу для виробників тепла на рівні 6 522,86 грн (без урахування ПДВ і транспортування). Це на 3,9%, або на 243 грн більше, ніж було в березні. Компанія в останній раз встановлює ціну для ТКЕ – з 1 травня вартість буде формуватися на ринкових умовах.

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Про це повідомляється на сайті "Нафтогазу".

У компанії пояснили, що в Європі ціни на газ в квітні значно підвищилися і в деякі дні досягали тримісячного максимуму через низку факторів:

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  • тривалий через холоди опалювальний період;
  • низький рівень запасів в газосховищах;
  • зростання котирувань квот на викиди двоокису вуглецю, що підвищує попит на газову генерацію;
  • подорожчання СПГ.
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З 1 травня від імені групи "Нафтогаз" поставляти газ великим виробникам тепла буде газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг". Контракти будуть полягати на комерційних умовах.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" також встановив річний тариф на газ для населення. Ціна фіксується на рік – до 30 квітня 2022 року.

А про те, на що звертати увагу при зміні постачальника газу, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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газ ціна на газ Нафтогаз України ТКЕ контракти

Джерело: Сьогодні

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