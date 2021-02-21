Зміна постачальника газу допомагає економити. Як це зробити і на що звертати увагу?

Ціна на газ – це не єдиний важливий показник, кажуть фахівці

Україна перейшла до конкурентного ринку блакитного палива – споживачі можуть обирати собі постачальників газу. Подад 50 газзбутів по всій країні змагаються за увагу клієнтів, пропонують різні ціни, приваблюють додатковими умовами, акціями та онлайн-сервісами.

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Кореспондентка "Сьогодні" Анастасія Катаєва з'ясувала, як укласти договір і на що потрібно звертати увагу при виборі постачальника газу.

Дізнатися і порівняти пропозиції постачальників газу можна на їхніх сайтах. Там же можна подати і заявку на підключення. До неї потрібно прикласти скан-копії документів. Ось список:

паспорт;

ідентифікаційний код (ІПН);

документи на житло;

платіжки від попереднього постачальника.

Поставки палива від нової компанії повинні початися максимум через три тижні.

І, звичайно, все це можна зробити наживо – в офісах компаній.

"Усі спори, оформлення документів і все інше, що стосується попереднього постачальника – бере на себе новий. Борги не є перешкодою для зміни постачальника", – підказує експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

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За півроку постачальників змінили тільки 3% споживачів. А тепер, коли ціна газу для населення – фіксована, бажаючих стало ще менше.

Проте звертати увагу тільки на прайс – це велика помилка, кажуть експерти. Важливо також переконатися, наскільки зручно подавати заявку, оплачувати рахунки... Тобто перевірити загальну якість сервісу.

"Досить поширеною є світова практика поставки електроенергії та газу від одного постачальника. Це зручно як при приєднанні, так і при подальшому обслуговуванні. Це додаткові сервіси та економія часу", – розповідає директор з продажу та обслуговування клієнтів енергопостачальника YASNO Євген Бушма.

Ще один плюс такого варіанту – загальний для обох послуг онлайн-кабінет. У ньому відразу видно рахунку і за електричну енергію, і за газ. А для оплати за цими рахунками навіть не потрібно виходити з дому.

Вибирати і змінювати постачальника можна скільки завгодно раз. Тобто 15 млн українських споживачів перестали бути заручниками контор, які могли встановлювати захмарні ціни або забувати про заявки і прохання клієнтів.

Нагадаємо, гранична ціна на газ 6,99 грн за кубометр встановлена з 1 лютого. Відповідно, платіжки за зниженим тарифом люди отримають тільки в березні, а в лютому за січень потрібно заплатити більші суми. При це українцям не нараховуватимуть штрафи і пеню за прострочені рахунки за газ або тепло за січень.

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До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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