"Нафтогаз" перейшов на річний тариф для населення: скільки заплатимо за газ

Компанія тимчасово відмовилася від тарифного плану зі щомісячною зміною ціни, але в майбутньому планує його повернути

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з 1 травня встановила для населення фіксований річний тариф на газ – 7,96 грн за кубометр (з ПДВ, але без врахування вартості доставки). Місячний тариф буде доступний тільки для тих, хто отримує газ від компанії як від постачальника "останньої надії", він складе 9,57 грн. Умови річного тарифу:

Ціна фіксується на рік – до 30 квітня 2022 року. Платити за газ потрібно до 25 числа місяця, наступного за розрахунковим. Знижка 1% в наступному місяці надається тим, хто заплатить до 15 числа в особистому кабінеті або чат-боті.

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Про це свідчать дані на сайті компанії.

"У травні "Нафтогаз України" зосередився виключно на фіксованому тарифному плані... Фіксований тарифний план не передбачає ніяких підписок... Новий тарифний план доступний для одержувачів пільг і субсидій" , – додали в "Нафтогазі".

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У червні компанія планує зробити більше пропозицій – ввести сезонні тарифні плани та газові пакети.

Нагадаємо, газопостачальні компанії зобов'язані опублікувати вартість газу за 5 днів до початку місяця, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього. Постачальники вже почали публікувати річні ціни на газ, які почнуть діяти з травня.

Раніше експерти попереджали, що при виборі постачальника газу потрібно звертати увагу не тільки на тариф. Як прийняти розумне рішення і які документи потрібно зібрати, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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