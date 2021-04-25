Скільки коштуватиме газ у травні: трейдери дали українцям відповідь

Українські газопостачальні компанії масово оприлюднюють ціну блакитного палива для побутових споживачів на травень-2021 і фіксований тариф на весь рік.

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Про це повідомляє "ГазПравда".

В основній своїй масі вони будуть однаковими – 7,99 грн/куб. м – наступного місяця і протягом цілого року, але є і такі, у кого стануться різкі зміни. До кінця 25 квітня газопостачальні компанії мають оприлюднити річні ціни.

Ціни на газ станом на 13:00

Назва підприємства Річний тариф / Травень ТОВ "Львівгаз збут" 7,99 / 7,99 ТОВ "Київоблгаз збут" 7,99 / 7,99 ТОВ "Івано-Франківськгаз збут" 7,99 / 7,99 ТОВ "Харківгаз збут" 7,99 / 7,99 ТОВ "Волиньгаз збут" 7,99 / 7,99 ТОВ "Вінницягаз збут" 7,99 / 7,99 ТОВ ''Рівнегаз збут'' 7,99 / 7,99 ТОВ "Сумигаз збут" 7,99 / 7,99 ТОВ "Хмельницькгаз збут" 7,99 / 7,99 ТОВ "Чернівцігаз збут" 7,99 / 7,99 ТОВ "Чернігівгаз збут" 7,99 / 7,99 ТОВ "Дніпропетровськгаз збут" 7,99 / 7,99 ТОВ "Житомиргаз збут" 7,99 / 7,99 ТОВ "Миколаївгаз збут" 7,99 / 7,99 ТОВ "Запоріжгаз збут" 7,99 / 7,99 ТОВ "Закарпатгаз збут" 7,99 / 7,99 ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" 13,50 / 8,50 ТОВ "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" 13,50 / 7,98 ТОВ "Азовгаз" 12,90 / 10,40 ТОВ "Маргаз" 12,58 / 9,90 ТОВ "Торгова електрична компанія" 10,80 / 9,90 ДП "Шепетівкагаз" ПАТ "Шепетівкагаз" 10,20 / 8,17

Нагадаємо, у квітні-2021 ціну газу, нижчу від рекомендованої урядом у 7,99 грн/куб. м, заявили 14 трейдерів, рівно 7,99 – заявили 33 трейдери, вище – 17 трейдерів.

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Газопостачальні компанії зобов'язані публікувати вартість газу за 5 днів до початку місяця, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.

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Раніше експерти попереджали, що під час вибору постачальника газу потрібно звертати увагу не тільки на тариф. Як прийняти розумне рішення і які документи потрібно зібрати, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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