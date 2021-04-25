Скільки коштуватиме газ у травні: трейдери дали українцям відповідь

Українські газопостачальні компанії масово оприлюднюють ціну блакитного палива для побутових споживачів на травень-2021 і фіксований тариф на весь рік.
Про це повідомляє "ГазПравда".
В основній своїй масі вони будуть однаковими – 7,99 грн/куб. м – наступного місяця і протягом цілого року, але є і такі, у кого стануться різкі зміни. До кінця 25 квітня газопостачальні компанії мають оприлюднити річні ціни.
Ціни на газ станом на 13:00
|Назва підприємства
|Річний тариф / Травень
|ТОВ "Львівгаз збут"
|7,99 / 7,99
|ТОВ "Київоблгаз збут"
|7,99 / 7,99
|ТОВ "Івано-Франківськгаз збут"
|7,99 / 7,99
|ТОВ "Харківгаз збут"
|7,99 / 7,99
|ТОВ "Волиньгаз збут"
|7,99 / 7,99
|ТОВ "Вінницягаз збут"
|7,99 / 7,99
|ТОВ ''Рівнегаз збут''
|7,99 / 7,99
|ТОВ "Сумигаз збут"
|7,99 / 7,99
|ТОВ "Хмельницькгаз збут"
|7,99 / 7,99
|ТОВ "Чернівцігаз збут"
|7,99 / 7,99
|ТОВ "Чернігівгаз збут"
|7,99 / 7,99
|ТОВ "Дніпропетровськгаз збут"
|7,99 / 7,99
|ТОВ "Житомиргаз збут"
|7,99 / 7,99
|ТОВ "Миколаївгаз збут"
|7,99 / 7,99
|ТОВ "Запоріжгаз збут"
|7,99 / 7,99
|ТОВ "Закарпатгаз збут"
|7,99 / 7,99
|ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія"
|13,50 / 8,50
|ТОВ "Житомирська обласна енергопостачальна компанія"
|13,50 / 7,98
|ТОВ "Азовгаз"
|12,90 / 10,40
|ТОВ "Маргаз"
|12,58 / 9,90
|ТОВ "Торгова електрична компанія"
|10,80 / 9,90
|ДП "Шепетівкагаз" ПАТ "Шепетівкагаз"
|10,20 / 8,17
Нагадаємо, у квітні-2021 ціну газу, нижчу від рекомендованої урядом у 7,99 грн/куб. м, заявили 14 трейдерів, рівно 7,99 – заявили 33 трейдери, вище – 17 трейдерів.
Газопостачальні компанії зобов'язані публікувати вартість газу за 5 днів до початку місяця, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.
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