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Скільки коштуватиме газ у травні: трейдери дали українцям відповідь

25 квітня, 15:06

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Лише третина газотрейдерів дотрималися норм законодавства і оприлюднили нові тарифи

Українські газопостачальні компанії масово оприлюднюють ціну блакитного палива для побутових споживачів на травень-2021 і фіксований тариф на весь рік.

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Про це повідомляє "ГазПравда".

В основній своїй масі вони будуть однаковими – 7,99 грн/куб. м – наступного місяця і протягом цілого року, але є і такі, у кого стануться різкі зміни. До кінця 25 квітня газопостачальні компанії мають оприлюднити річні ціни.

Ціни на газ станом на 13:00

Назва підприємства Річний тариф / Травень
ТОВ "Львівгаз збут"7,99 / 7,99
ТОВ "Київоблгаз збут"7,99 / 7,99
ТОВ "Івано-Франківськгаз збут"7,99 / 7,99
ТОВ "Харківгаз збут"7,99 / 7,99
ТОВ "Волиньгаз збут"7,99 / 7,99
ТОВ "Вінницягаз збут"7,99 / 7,99
ТОВ ''Рівнегаз збут''7,99 / 7,99
ТОВ "Сумигаз збут"7,99 / 7,99
ТОВ "Хмельницькгаз збут"7,99 / 7,99
ТОВ "Чернівцігаз збут"7,99 / 7,99
ТОВ "Чернігівгаз збут"7,99 / 7,99
ТОВ "Дніпропетровськгаз збут"7,99 / 7,99
ТОВ "Житомиргаз збут"7,99 / 7,99
ТОВ "Миколаївгаз збут"7,99 / 7,99
ТОВ "Запоріжгаз збут"7,99 / 7,99
ТОВ "Закарпатгаз збут"7,99 / 7,99
ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія"13,50 / 8,50
ТОВ "Житомирська обласна енергопостачальна компанія"13,50 / 7,98
ТОВ "Азовгаз"12,90 / 10,40
ТОВ "Маргаз"12,58 / 9,90
ТОВ "Торгова електрична компанія"10,80 / 9,90
ДП "Шепетівкагаз" ПАТ "Шепетівкагаз"10,20 / 8,17

Нагадаємо, у квітні-2021 ціну газу, нижчу від рекомендованої урядом у 7,99 грн/куб. м, заявили 14 трейдерів, рівно 7,99 – заявили 33 трейдери, вище – 17 трейдерів.

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Газопостачальні компанії зобов'язані публікувати вартість газу за 5 днів до початку місяця, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.

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Раніше експерти попереджали, що під час вибору постачальника газу потрібно звертати увагу не тільки на тариф. Як прийняти розумне рішення і які документи потрібно зібрати, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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Джерело: Сьогодні

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