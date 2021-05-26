"Газпром" відмовився збільшити транзит газу через Україну. Це підняло ціни в ЄС

"Газпром" не захотів наростити поставки / Фото: AFP

Російський "Газпром" не взяв участі в аукціоні на потужності по транзиту газу через газотранспортну систему України. Київ пропонував обсяг 63,7 млн кубометрів на добу на червень. Відмова російської компанії від збільшення транзиту повернула ціни на газ в Європі до максимальних з початку року рівнів.

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При цьому в "Оператора ГТС України" (ОГТС) вважають, що "Газпром" навмисно обмежує поставки газу в ЄС. Про це повідомив голова української держкомпанії Сергій Макогон. Можлива мета росіян – уповільнення наповнення підземних сховищ газу в Європі.

"Політика "Газпрому" зі штучного обмеження поставок до Європи вимагає уваги антимонопольного відомства ЄС", – вважає Макогон.

На цьому тлі ціна газу з поставкою 26 травня на хабі TTF в Нідерландах зросла до 333 доларів за тисячу кубометрів. Ще 20 травня ціна знаходилася на мінімумі з початку року – 290 доларів за тисячу кубометрів, пише Інтерфакс-Україна.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м – це 109 млн куб. м на добу. Ще 15 млн куб. м на добу заброньовано на аукціоні 17 травня, тобто всього – 124 млн куб. м на добу.

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Нагадаємо, "Газпром" поступово знижує транзит газу через Україну. А ось споживання газу в Європі тим часом зростає. Поставки LNG і трубопровідного газу знаходяться на максимумі, але це не дозволяє поки почати масовану закачування газу в підземні сховища для підготовки до майбутньої зими.

При цьому гендиректор ОГТС раніше заявляв, що в разі добудови російського трубопроводу "Північний потік – 2" Україна в цілому втратить 5-6 млрд доларів. Втім, він запевнив, що ці збитки не стануть смертельними для України.

А про те, як проходить модернізація ГТС України, дізнавайтеся з нашого сюжету. Кореспонденти "Сьогодні" побували на флагманському об'єкті реконструкції:

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ