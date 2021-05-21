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Газ для українців подешевшає: "Нафтогаз" створює трирічний тарифний план

21 травня, 17:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Новий тарифний план матиме більш фіксовану і зрозумілу ціну для населення, каже Денис Шмигаль

/ Фото: Сьогодні

НАК "Нафтогаз України" працює над розробкою та впровадженням трирічного тарифного плану на газ для побутових споживачів. Про це прем'єр Денис Шмигаль розповів на "Годині запитань до уряду" у Верховній Раді.

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Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Нафтогаз" працює над іншими продуктами, наприклад, над трирічним продуктом, який може мати ще кращі умови, більш фіксовану і зрозумілу ціну для населення. Але також є на вибір і продукт на один місяць, і люди можуть вибирати для себе різні варіанти, пробувати самостійно управляти витратами своїх домогосподарств", – сказав голова уряду.

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Фото: REUTERS / Pixabay / Pexels

Нагадаємо, з 1 травня побутових споживачів в Україні перевели на річні тарифи на газ. ГК "Нафтогаз України" встановила тариф 7,96 грн за кубометр (з ПДВ, але без врахування вартості доставки). У решти трейдерів ціни виявилися в діапазоні від 7,88 до 13,5 грн за кубометр. Низка регіональних газзбутів при цьому оприлюднила єдину ціну в 7,99 грн.

Також повідомлялося, що з 20 травня, Кабмін вже не регулює ціни на газ для теплокомуненерго і не буде зобов'язувати "Нафтогаз" продавати їм блакитне паливо за фіксованою ціною.

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