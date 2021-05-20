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Кабмін вже не регулює ціну газу для тепловиків: тарифи залежать від місцевої влади

20 травня, 06:30

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Всі ТКЕ, більшість із яких належать місцевій владі, укладатимуть контракти із газопостачальними компаніями самостійно

Батарея центрального опалення

Батарея центрального опалення

Починаючи з 20 травня, український Кабмін не буде встановлювати ціни на газ для теплокомуненерго і не зобов’язуватиме "Нафтогаз" продавати їм блакитне паливо за фіксованою ціною.

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Про це прем’єр Денис Шмигаль повідомляє у своєму Telegram-каналі.

За його словами, це ще один важливий крок до створення повноцінного ринку газу, який дасть можливість місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло та гарячу воду.

"Неефективність менеджерів комунальних підприємств більше не буде покриватися фіксованою ціною на газ. Тепер всі ТКЕ, більшість із яких належить місцевій владі, будуть укладати контракти із газопостачальними компаніями самостійно", – підкреслив глава уряду.

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Він додав, що Мінрегіон і Міненергетики отримали доручення за три тижні виконати всі положення меморандуму між урядом та головами міст України та надати пропозиції щодо законопроєкту про погашення заборгованості за різницю в тарифах перед ТКЕ.

Нагадаємо, положення меморандуму між Кабміном та Асоціацією міст передбачали проведення спільної роботи над реструктуризацією заборгованості перед "Нафтогазом", що утворилася через різницю між виручкою теплокомуненерго та тарифною виручкою, та можливість для підприємств ТКЕ укладати річні договори з "Нафтогазом" за вигідною ціною.

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