Газ для украинцев подешевеет: "Нафтогаз" создает трехлетний тарифный план

Новый тарифный план будет иметь более фиксированную и понятную цену для населения, говорит Денис Шмыгаль

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НАК "Нафтогаз Украины" работает над разработкой и внедрением трехлетнего тарифного план на газ для бытовых потребителей. Об это премьер Денис Шмыгаль рассказал на "Часе вопросов к правительству" в Верховной Раде.

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Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Нафтогаз" работает над другими продуктами, например, над трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия, более фиксированную и понятную цену для населения. Но также есть на выбор и продукт на один месяц, и люди могут выбирать для себя различные варианты, пробовать самостоятельно управлять расходами своих домохозяйств", – сказал он.

Напомним, с 1 мая бытовых потребителей в Украине перевели на годовые тарифы на газ. ГК "Нафтогаз Украины" установила тариф 7,96 грн за кубометр (с НДС, но без учета стоимости доставки). У остальных трейдеров цены оказались в диапазоне от 7,88 до 13,5 грн за кубометр. Ряд региональных газсбытов при этом обнародовал единую цену в 7,99 грн.

Также сообщалось, что с 20 мая, Кабмин уже не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не будет обязывать "Нафтогаз" продавать им голубое топливо по фиксированной цене.

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