Кабмин уже не регулирует цену газа для тепловиков: тарифы зависят от местных властей

Все ТКЭ, большинство из которых принадлежат местным властям, сами будут заключать контракты с газоснабжающими компаниями

Батарея центрального отопления

Начиная с 20 мая, украинский Кабмин не будет устанавливать цены на газ для теплокоммунэнерго и не будет обязывать "Нафтогаз" продавать им голубое топливо по фиксированной цене.

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Об этом премьер Денис Шмыгаль сообщает в своем Telegram-канале.

По его словам, это еще один важный шаг к созданию полноценного рынка газа, который позволит местным властям взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду.

"Неэффективность менеджеров коммунальных предприятий больше не будет покрываться фиксированной ценой на газ. Теперь все ТКЭ, большинство из которых принадлежит местным властям, будут заключать контракты с газоснабжающими компаниями самостоятельно", – подчеркнул глава правительства.

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Он добавил, что Минрегион и Минэнергетики получили поручение за три недели выполнить все положения меморандума между правительством и главами городов Украины и подать предложения по законопроекту о погашении задолженности по разнице в тарифах перед ТКЭ.

Напомним, положения меморандума между Кабмином и Ассоциацией городов предусматривали проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед "Нафтогазом", образовавшейся из-за разницы между выручкой теплокоммунэнерго и тарифной выручкой, а также возможность для предприятий ТКЭ заключать годовые договоры с "Нафтогазом" по выгодной цене.

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