Ціну газу можна знизити: Вітренко показав завдання "Нафтогазу"

Глава правління НАКу впевнений, що Україні вдасться не тільки відмовитися від імпорту газу, а й налагодити експорт

Юрій Вітренко / Фото: vitrenkolibrary.com

Новопризначений глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що ефективність держкомпанії може зрости, країна – повністю забезпечити себе своїм газом, а ринкова ціна газу – знизитися.

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Про це він заявив газеті "День".

За словами топ-чиновника, для цього потрібно:

1. Збільшити видобуток природного газу .

2. Освоїти нові родовища на шельфі і розробляти великі перспективні родовища на континентальній частині.

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3. Збільшити видобуток на існуючому фонді свердловин . Виявлено штучні обмеження, які призводили до недостатнього видобутку газу з наявних родовищ. Економічний аналіз було побудовано так, що деякі операції з буріння або видобутку були нібито економічно недоцільними, якщо враховувати рентні платежі.

4. Стимулювати енергоефективність , тобто, газ потрібно споживати економніше.

5. Якщо падає споживання і зростає видобуток, Україна може відмовитися від імпорту і почати експорт . Це призведе до зниження ціни газу всередині країни.

Вітренко звернув увагу, що важливі всі компоненти: нарощування власного видобутку, стимулювання енергоефективності та чесна конкуренція. Коли на оптовому ринку ціна знижується ринковим способом, на роздрібному ринку ніхто не зловживає і не завищує ціни, а маржа мінімальна – споживачі отримують справедливу ціну.

За його словами, українці повинні чітко бачити, як газ зі свердловин на родовищах надходить до них, як формується ціна, як заплачені гроші витрачаються на видобуток. Скільки з них забирає держава на податки і на ренту.

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Глава правління "Нафтогазу" додав, що не буде ніяких посередників і надбудов . Жодна бізнес-група не матиме преференцій у доступі до газу, а навпаки, все зроблять так, щоб все було максимально прозоро і просто.

Компанія "Укргазвидобування" видобуває вітчизняний газ, тому будуть забезпечені рівні умови доступу до нього, щоб люди бачили чесну конкуренцію. Окрім того, це стане запобіжником від зловживання монопольним становищем.

На роздрібному ринку буде сильний гравець, який завжди даватиме альтернативу. У людей завжди буде можливість купувати у державної компанії з нормальною чесною ціною, якщо інші постачальники її будуть завищувати, каже чиновник.

Нагадаємо, раніше Вітренко заявив, що економічно обґрунтована ціна газу для українців може бути нижчою. Але для цього необхідно створити правильні умови.

Вітренко також вважає, що "Нафтогаз" може тиснути на "Газпром" через антимонопольний орган ЄС для перенесення точок продажу російського газу європейським компаніям на кордон Україна-РФ і здешевлення газу для українців.

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