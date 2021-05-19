"Нова пошта" змінила правила відправлення посилок за кордон

Подавати заявку в онлайні більше не потрібно. У компанії пояснили, як тепер оформляти міжнародні відправлення

Міжнародні відправлення тепер приймають без попередньої заявки / Фото: уніан

Компанія "Нова пошта", яка раніше підвищила тарифи, дозволила відправляти посилки за кордон з будь-якого відділення без оформлення онлайн-заявки на сайті. Тепер, щоб оформити міжнародне відправлення, потрібно:

Принести посилку обов'язково в розгорнутому вигляді. Це необхідно, щоб зробити загальний опис згідно з митним законодавством і встановити оголошену вартість. Назвати країну, місто, індекс і точну адресу, куди потрібно доставити відправлення. Також знадобляться ПІБ, контактний телефон і адреса електронної пошти одержувача. При відправці більше ніж однієї позиції заповнити інвойс для митниці.

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Про це повідомила пресслужба поштової компанії.

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До введення нових правил необхідно було приходити у відділення вже з верифікованою онлайн-заявкою на міжнародне відправлення, а оператору потрібно було перевірити його вміст на відповідність інвойсу.

Нагадаємо, в "Укрпошті" недавно попереджали, що від її імені почали діяти шахраї. Деякі клієнти отримують листи з вимогою оплатити 2,15% митної вартості товару на міжнародне відправлення. Про те, чому не можна розкривати незрозумілі посилки, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні