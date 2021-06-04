"Нова пошта" дозволила управляти доставкою посилок онлайн: що можна зробити (список)

Отримати доступ до будь-яких дій з відправленням зможуть тільки одержувач або відправник. Їм приходитиме повідомлення на телефон

"Нова пошта" ввела нові онлайн-функції / Фото: Нова пошта

Компанія "Нова пошта", яка змінила правила відправлення посилок за кордон, дозволила клієнтам керувати доставкою посилок онлайн – за допомогою додатку для смартфонів або сайту поштового оператора. Зокрема, тепер можна без звернення до контакт-центру:

продовжити строк зберігання у відділенні на три дні;

зробити переадресацію на інше відділення, адресу або в почтомат;

перенести час доставки;

відмовитися від посилки і повернути її відправнику;

оплатити послуги;

дізнатися місцезнаходження посилки.

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Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

Клієнти будуть отримувати повідомлення в месенджері або через SMS з посиланням на сервіс для управління доставкою.

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Крім того, клієнт зможе ознайомитися з детальним рахунком оплати (складається з доставки, вартості відправлення, вартості грошового переказу тощо), а також прокласти свій маршрут на карті до конкретного відділення і побачити його годинник роботи.

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Здійснювати будь-які дії з відправленням зможе тільки відправник або одержувач посилки, зазначені в експрес-накладної.

Нагадаємо, "Нова пошта" почала змінювати список і правила надання послуг після того, як підвищила тарифи в березні 2021 року. Вартість всіх дрібних посилок (до 1 кг) виросла до 40-50 гривень.

Тарифи "Нової пошти" з 20 березня

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