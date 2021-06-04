Русский
$ 27,34
33,26
  1. Новини економіки
  2. Новини транспорту

"Нова пошта" дозволила управляти доставкою посилок онлайн: що можна зробити (список)

4 червня, 20:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Отримати доступ до будь-яких дій з відправленням зможуть тільки одержувач або відправник. Їм приходитиме повідомлення на телефон

"Нова пошта" ввела нові онлайн-функції

"Нова пошта" ввела нові онлайн-функції / Фото: Нова пошта

Компанія "Нова пошта", яка змінила правила відправлення посилок за кордон, дозволила клієнтам керувати доставкою посилок онлайн – за допомогою додатку для смартфонів або сайту поштового оператора. Зокрема, тепер можна без звернення до контакт-центру:

  • продовжити строк зберігання у відділенні на три дні;
  • зробити переадресацію на інше відділення, адресу або в почтомат;
  • перенести час доставки;
  • відмовитися від посилки і повернути її відправнику;
  • оплатити послуги;
  • дізнатися місцезнаходження посилки.
Реклама

Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

Клієнти будуть отримувати повідомлення в месенджері або через SMS з посиланням на сервіс для управління доставкою.

Читайте також: Як "Нова пошта" доставлятиме посилки в Білорусь: оператор дав відповідь

Крім того, клієнт зможе ознайомитися з детальним рахунком оплати (складається з доставки, вартості відправлення, вартості грошового переказу тощо), а також прокласти свій маршрут на карті до конкретного відділення і побачити його годинник роботи.

Реклама

Здійснювати будь-які дії з відправленням зможе тільки відправник або одержувач посилки, зазначені в експрес-накладної.

В тренді
На море в Україні. "Укрзалізниця" призначила 11 "курортних" поїздів (список)

Нагадаємо, "Нова пошта" почала змінювати список і правила надання послуг після того, як підвищила тарифи в березні 2021 року. Вартість всіх дрібних посилок (до 1 кг) виросла до 40-50 гривень.

Тарифи "Нової пошти" з 20 березня

Тарифи "Нової пошти" з 20 березня

Про що ще говорять в Україні та світі 4 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квитки
Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квиткиЕкономіка
Подорожчання проїзду в київському метро: скільки платять в інших країнах
Подорожчання проїзду в київському метро: скільки платять в інших країнахЕкономіка
"Укрзалізниця" відновлює міжнародне сполучення з ЄС: куди тепер можна поїхатиТранспорт
Суд щодо ПриватБанку і пілот
Суд щодо ПриватБанку і пілот "Нафтогазу" і "Нової пошти" – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка
Закрите небо Лукашенка. Країни та авіакомпанії масово відмовляються літати над Білоруссю (оновлено)
Закрите небо Лукашенка. Країни та авіакомпанії масово відмовляються літати над Білоруссю (оновлено)Інші країни
МАУ і SkyUp відкрили нові авіарейси на Балкани: на які курорти можна полетіти
МАУ і SkyUp відкрили нові авіарейси на Балкани: на які курорти можна полетітиЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти