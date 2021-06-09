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"Новая почта" упростила украинским бизнесменам выход на Amazon и eBay: как это работает

9 июня 2021 12:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Украинский оператор начал сотрудничать с торговым агентством Western Bid

Украинские бизнесмены получат упрощенный доступ на Amazon и eBay Фото: REUTERS/Lee Smith и REUTERS/Beck Diefenbach

Украинские бизнесмены получат упрощенный доступ на Amazon и eBay Фото: REUTERS/Lee Smith и REUTERS/Beck Diefenbach

"Новая почта", которая на днях разрешила управлять доставкой посылок онлайн, начинает сотрудничество с американской торговой онлайн-платформой Western Bid для легкого выхода на международные платформы украинских предпринимателей.

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Об этом сообщает пресс-служба отечественного оператора.

Предприниматели, которые продают свои товары на международных торгових площадках, получат выгодные тарифы на доставку более чем в 200 стран мира.

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Сотрудничество Western Bid поможет украинским предпринимателям глобализовать свой бизнес и выйти на зарубежные маркетплейсы – Amazon, eBay, Etsy и другие.

В тренде
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Чтобы воспользоваться доставкой "Новой почты Глобал", нужно:

  • в кабинете Western Bid выбрать доставку "Новой почтой Глобал";
  • получить номер экспресс-накладной;
  • в любом отделении "Новой почты" отдать посылку оператору и назвать номер накладной.

После этого отправления будут поступать на центральную сортировочную станцию "Новой почты Глобал" в Киеве, а оттуда – доставляться по всему миру.

Напомним, в мае-2021 "Новая почта" упростила отправление международных посылок. Теперь это можно сделать в любом отделении оператора без оформления онлайн-заявки на сайте.

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