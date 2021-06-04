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"Новая почта" разрешила управлять доставкой посылок онлайн: что можно сделать (список)

4 июня, 20:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Получить доступ к любым действиям с отправлением сможет только получатель или отправитель. Им будут приходить уведомления на телефон

"Новая почта" ввела новые онлайн-функции

"Новая почта" ввела новые онлайн-функции / Фото: Новая почта

Компания "Новая почта", которая изменила правила отправки посылок за границу, разрешила клиентам управлять доставкой посылок онлайн – с помощью приложения для смартфонов или сайта почтового оператора. В частности, теперь можно без обращения в контакт-центр:

  • продлить срок хранения в отделении на три дня;
  • сделать переадресацию на другое отделение, адрес или в почтомат;
  • перенести время доставки;
  • отказаться от посылки и вернуть ее отправителю;
  • оплатить услуги;
  • узнать местонахождение посылки.
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Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

Клиенты будут получать уведомления в мессенджере или через SMS со ссылкой на сервис для управления доставкой.

Читайте также: Как "Новая почта" будет доставлять посылки в Беларусь: оператор дал ответ

Кроме того, клиент сможет ознакомиться с детальным счетом оплаты (который состоит из доставки, стоимости отправления, стоимости денежного перевода и т.д.), а также проложить свой маршрут на карте к конкретному отделению и увидеть его часы работы.

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Осуществлять любые действия с отправлением сможет только отправитель или получатель посылки, указанные в экспресс-накладной.

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Напомним, "Новая почта" начала изменять список и правила предоставления услуг после того, как повысила тарифы в марте 2021 года. Стоимость всех мелких посылок (до 1 кг) выросла до 40-50 гривен.

Тарифы "Новой почты" с 20 марта

Тарифы "Новой почты" с 20 марта

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