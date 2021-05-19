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"Новая почта" изменила правила отправки посылок за границу

19 мая, 18:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Подавать заявку в онлайне больше не нужно. В компании объяснили, как теперь оформлять международные отправления

Международные отправления теперь принимают без предварительной заявки

Международные отправления теперь принимают без предварительной заявки / Фото: УНИАН

Компания "Новая почта", которая ранее повысила тарифы, разрешила отправлять посылки за границу из любого отделения без оформления онлайн-заявки на сайте. Теперь, чтобы оформить международное отправление, нужно:

  1. Принести посылку обязательно в развернутом виде. Это необходимо, чтобы сделать общее описание согласно таможенному законодательству и установить объявленную стоимость.
  2. Назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление. Также понадобятся ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя.
  3. При отправке больше чем одной позиции заполнить инвойс для таможни.
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Об этом сообщила пресс-служба почтовой компании.

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До введения новых правил необходимо было приходить в отделение уже с верифицированной онлайн-заявкой на международное отправление, а оператору нужно было проверить его содержимое на соответствие инвойсу.

Напомним, в "Укрпочте" недавно предупреждали, что от ее имени начали действовать мошенники. Некоторые клиенты получают письма с требованием оплатить 2,15% таможенной стоимости товара на международное отправление. О том, почему нельзя вскрывать непонятные посылки, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня
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