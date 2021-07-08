Купити квартиру в Україні стало дорожче: як змінилися ціни в великих містах

На ринок нерухомості прийшло традиційне літнє затишшя. Але до кінця року квадратні метри знову подорожчають, вважають експерти

Ціни на квартири знову зросли / Фото: Сьогодні

В Україні триває зростання цін на квартири. З початку 2021 року житло в великих містах подорожчало в середньому на 12,5% – на первинному ринку на 15-18%, а на вторинному – на 7-10%.

А ось за підсумками 2021 року вартість житла на первинному ринку може зрости на 25%. Річне зростання цін на вторинному ринку може досягти 12%. Подорожчання чекають до осені – в середині і наприкінці літа на ринку нерухомості пануватиме традиційне затишшя.

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Зростання цін на квартири в перші шість місяців 2021 року / Фото: Сьогодні

Про те, як і чому змінювалися ціни в першому півріччі 2021 року, а також яке житло користується попитом, сайту "Сьогодні" розповіли аналітики Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ).

Попит на житло зростає разом з цінами

У перші шість місяців 2021 року попит на житло зріс на 20%, незважаючи на два локдауни. Попит підвищується на 3-5% щомісяця. Головними причинами його зростання називають здешевлення іпотеки і спроби забудовників продати квартири за рахунок розстрочок.

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Ціни штовхає вгору не тільки підвищений попит. Важливу роль відіграє інфляція, що прискорилася, будівельні матеріали дорожчають.

Крім того, люди використовують ринок нерухомості як спосіб інвестувати накопичені кошти. Кількість таких угод зросла мінімум на 15% порівняно з 2020 роком. Ця статистика стосується переважно 1- і 2-кімнатних квартир.

"1-, 2-кімнатні квартири – найкращий спосіб для інвестицій, оскільки попит на малогабаритне житло площею 35-50 м 2 є високим... Малогабаритне житло провокує збільшення вартості квартир", – розповів президент АСНУ Юрій Піта.

Як змінилися ціни на житло у великих містах

Львів

За 6 місяців 2021 року житло у Львові подорожчало у середньому на 7-10%, а от попит при цьому майже не підвищувався. Найпопулярнішими виявилися нові 1- – 2-кімнатні квартири, а також квартири з хорошим ремонтом (будь-якої площі).

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Покупці помолодшали – переважно 30-35 років. Часто це представники IT-сфери, яка впевнено розвивається у Львові.

"Серед головних чинників подорожчання квартир на первинному ринку – зростання собівартості будівництва: ціни на будівельні матеріали і будівельно-монтажні роботи збільшилися майже на 7%. До того ж місцеві забудовники перестрахувалися, заклавши інфляційні ризики", – розповів голова місцевого відділення АСНУ Андрій Борисов.

Харків

За перше півріччя вартість житла на первинному ринку Харкова зросла в середньому на 6%. Продаються переважно квартири економ- і комфорт-класу – вони становлять 53% пропозиції на ринку. При цьому зростає собівартість будівництва.

У місті стало більше покупців, які купують квадратні метри заради пасивного доходу.

"Збільшення інвестицій дозволило не тільки стабілізувати ринок будівництва, але і збільшити показники зростання цін на квартири незалежно від того, що відбувається в світі і Україні зокрема", – зазначив голова місцевого відділення АФНУ Ігор Балака.

За його прогнозами, до кінця року вартість житла на первинному ринку Харкова може зрости в межах 5-7%.

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Вінниця

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З початку року ціни на первинному і вторинному ринку житла зросли в середньому на 5%. Активнішим попитом користуються квадратні метри в новобудовах – там вище якість квартир. На вторинному ринку купують переважно люди середнього віку або діти для своїх батьків.

До кінця року вартість житла може підвищитися ще на 3-4% – за рахунок збільшення попиту і подорожчання будматеріалів, вважає голова Вінницького відділення АФНУ Лілія Пшенична.

Зате вартість оренди квартир в місті знизилася на 4%. Це пов'язано зі зменшенням кількості студентів – вони є чи не головними орендарями житла. Молодь стала знімати менше квартир через кризу, яка зменшила доходи.

Чернівці

З початку року ціни на первинному і вторинному ринках Чернівців зросли на 10-15%. Це пов'язано з подорожчанням будівельних матеріалів і енергоносіїв. Зростає і попит. В новобудови інвестують переважно батьки для своїх дітей, а також люди, що заробляють на перепродажу або на здачі квартир в оренду.

На вторинному ринку в 40% випадків купують невеликі квартири і в місті виник дефіцит такого житла. Тому саме такі квартири дорожчають на вінницькій вторинці найактивніше.

До кінця року ціни на первинному ринку можуть підвищитися ще на 10%, на вторинному – на 5-10%, вважає голова Чернівецького відділення АФНУ Зоряна Вакарчук. А оренда може підскочити в ціні на третину – восени в місті чекають напливу студентів.

Нагадаємо, раніше в Держстаті підрахували, що квартири в Україні за рік подорожчали в середньому на 11,6%.

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