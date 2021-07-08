З перепризначенням субсидій виникли проблеми – частина українців може не отримати гроші вчасно

Субсидії перерахували, але не всім / Фото: Сьогодні

Українцям в окремих містах досі не перепризначили субсидії на оплату комуналки, тому вони ризикують не отримати гроші за травень і червень вчасно. Йдеться про субсидії, які перепризначували автоматично. Процес не завершився з вини органів представників влади на місяцях, які "не забезпечили дотримання вимог порядку призначення житлових субсидій на наступний період".

"Перепризначення субсидії на наступний період в автоматичному режимі проведено не в повному обсязі. Зазначене може призвести до несвоєчасного отримання громадянами допомоги на оплату житлово-комунальних послуг", – повідомило Міністерство соціальної політики.

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Відомство вже звернулося до Асоціації міст України з проханням скоординувати роботу місцевої влади з перепризначення субсидій. В яких саме містах виникли проблеми, Мінсоцполітики промовчало.

Оновлені правила видачі субсидій передбачають, що більшості українців провели автоматичний перерахунок. Йдеться про 2,5 млн домогосподарств, тобто 85% одержувачів допомоги на оплату комуналки. Решті 15% потрібно звернутися в місцеві центри соцзахисту і надати документи особисто. Список документів визначається окремо в кожному випадку. Термін подачі заяв подовжено до 1 жовтня. Після перерахунку субсидію все одно призначать з травня цього року заднім числом.

Кому не чекати перепризначення субсидій

Право на субсидію, за новими правилами, втрачають ті, хто:

купив квартиру, земельну ділянку, автомобіль (крім мопеда або причепа) або товари тривалого користування на 50 тис. грн і більше; мова йде про одну покупку протягом року;

має банківський депозит в сумі понад 100 тис. грн;

продав або купив валюту та банківські метали більш ніж на 50 тис. грн за рік;

задекларував відсутність доходу і при цьому перебував за кордоном більше 60 днів (виключення: перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною);

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має заборгованість по оплаті послуг ЖКГ або аліментів більш ніж за три місяці;

не повернув до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період;

має авто, яким менше п'яти років з дати випуску або два і більше автомобіля, яким немає 15 років з дати випуску;

не має доходів і при цьому ніде не вчився, не працював, не мав статусу безробітного.

А ті, кому допомогу вже успішно перепризначили, скоро отримають субсидії за травень і червень, запевнили у Мінсоці.