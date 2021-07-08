"Газпром" спровокував дефіцит газу в Європі і не збирається зупинятися

"Газпром" саботує транзит газу в ЄС, вважають в ОГТСУ / Фото: Getty Images, REUTERS/Vasily Fedosenko

Російський "Газпром" не виявив зацікавленості в додаткових транзитних потужностях України, попри рекордне зростання цін на газ в Європі і брак палива. Про це повідомив "Оператор ГТС України" (ОГТСУ), який з квітня виставляв на місячний аукціон додаткові потужності точки з'єднання "Суджа" на кордоні РФ – Україна в обсязі 63,7 куб. м за добу.

"Це означає, що "Газпром" не планує поставляти додаткові обсяги газу в ЄС, незважаючи на дефіцит газу в Європі, що вже призвів до зростання ціни на газ до історичного максимуму починаючи з 2008 року – 37 євро за МВт/год, або понад 450 доларів за тисячу кубометрів" , – зазначили в "Операторі ГТС".

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При цьому ПСГ Європи не заповнені і наполовину, а незабаром ситуація тільки ускладниться: з 6 по 10 липня буде зупинена магістраль Ямал – Європа, а з 13 по 23 липня через планове техобслуговування зупиняється газопровід "Північний потік – 1".

Нагадаємо, також Росія відмовилася бронювати потужності ГТС України на 2022 рік.

"Газпром" поступово знижує транзит газу через Україну. А ось споживання газу в Європі тим часом зростає. Поставки LNG і трубопровідного газу знаходяться на максимумі, але це не дозволяє поки почати масоване закачування газу в підземні сховища для підготовки до майбутньої зими.

При цьому гендиректор ОГТСУ раніше заявляв, що в разі добудови російського трубопроводу "Північний потік – 2" Україна в цілому втратить 5-6 млрд доларів. Втім, він запевнив, що ці збитки не стануть смертельними для України.

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