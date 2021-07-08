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"Новая почта" судится с Госпотребслужбой и новый поезд к морю – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

8 июля 2021 19:22

Виктория Барановская Виктория Барановская

"Укрзализныця" запустила еще один поезд в Бердянск, а украинцам до сих пор не переназначили субсидии

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине подорожали цены на покупку жилья, а "Новая почта" судится с Госпотребслужбой из-за посылки за 500 гривен. В то же время украинцам все еще не переназначили субсидии, а "Укрзализныця" запустила дополнительный поезд в Бердянск, к морю.

Проблемы с субсидиями

Украинцам в отдельных городах до сих пор не переназначили субсидии на оплату коммуналки, поэтому они рискуют не получить деньги за май и июнь вовремя. Речь идет о субсидиях, которые переназначили автоматически. Процесс не завершился по вине органов местного самоуправления, которые "не обеспечили соблюдение требований порядка назначения жилищных субсидий на следующий период".

Министерство социальной политики уже обратилось к Ассоциации городов Украины с просьбой скоординировать работу местных властей по переназначению субсидий.

Дефицит газа из-за "Газпрома"

Российский "Газпром" не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях Украины, несмотря на рекордный рост цен на газ в Европе и нехватку топлива.

"Это значит, что "Газпром" не планирует поставлять дополнительные объемы газа в ЕС, несмотря на дефицит газа в Европе, что уже привело к росту цены на газ до исторического максимума начиная с 2008 года – 37 евро за МВт/ч, или более 450 долларов за тысячу кубометров", – отметили в "Операторе ГТС Украины" (ОГТСУ), который с апреля выставлял на месячный аукцион дополнительные мощности точки соединения "Суджа" на границе РФ – Украина в объеме 63,7 куб. м за сутки.

Квартиры подорожали

В Украине продолжается рост цен на квартиры. С начала 2021 года жилье в крупных городах подорожало в среднем на 12,5% – на первичном рынке на 15-18%, а на вторичном – на 7-10%.

А вот по итогам 2021 года стоимость жилья на первичном рынке может вырасти на 25%. Годовой рост цен на вторичке может достичь 12%. Подорожания ждут к осени – в середине и конце лета на рынке недвижимости будет царить традиционное затишье.

"Новая почта" судится с Госпотребслужбой

Частная почтовая служба Украины "Новая почта" оспаривает в суде штраф, который наложила Госпотребслужба из-за повреждения посылки на сумму 500 гривен. В отделении почтового оператора провели проверку и обнаружили нарушения. Сумма штрафа превышает 325 млн гривен. В "Новой почте" не признали своей вины и обратились в Харьковский окружной административный суд. Компания оспаривает штраф.

"Укрзализныця" запустила новый поезд к морю

"Укрзализныця" (УЗ) продолжила расширять маршрутную сеть на лето и назначила с 12 июля дополнительный двухгруппный ночной поезд № 250/261-262/249 Кременчуг, Полтава, Харьков – Бердянск. Он будет отправляться из Кременчуга по четным числам в 16:40. В Бердянск он прибывает в 7:27. А обратно из Бердянска поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Кременчуг в 10:22.

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