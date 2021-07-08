"Новая почта" судится из-за посылки за 500 грн. Что случилось?

"Новая почта" судится с Госпотребслужбой / Фото: коллаж "Сегодня"

Частная почтовая служба Украины "Новая почта" оспаривает в суде штраф, который наложила Госпотребслужба из-за повреждения посылки на сумму 500 гривен. В отделении почтового оператора провели проверку и обнаружили нарушения. Сумма штрафа превышает 325 млн гривен.

Об этом сообщает "Сегодня".

Что случилось?

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В Харькове сотрудники Главного управления Госпотребслужбы в Харьковской области провели проверку нескольких отделений "Новой почты". Поводом стало обращение от клиента почты о повреждении посылки стоимостью 500 грн. Также потребители жаловались на некачественное обслуживание и нарушение их прав при использовании услугами.

Прошли внеплановые проверки двух отделений: № 49, по адресу: г.. Харьков, ул. Московская, 256 и № 3 по адресу: г.. Чугуев, ул. Кожедуба, 1.

"В ходе проверок субъектом хозяйствования не предоставлены документы, объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения обращений граждан и проведения внеплановых проверок, в связи с чем проверить факты, изложенные в обращениях, было невозможно. Таким образом ООО "Новая почта" создало препятствия должностным лицам центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей", – говорится в сообщении.

Таким образом служащие нарушили Закон Украины "О защите прав потребителей", Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", а также Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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"За нарушение законодательства Украины Главным управлением Госпотребслужбы в Харьковской области на ООО "Новая почта" были наложены административные штрафы и административно-хозяйственные взыскания. Общая сумма штрафных санкций составила 325 851 634 грн. 80 коп", – сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы в Харьковской области.

Реакция "Новой почты"

В "Новой почте" не признали своей вины и обратились в Харьковский окружной административный суд. Компания оспаривает штраф.

"Новая почта расценивает действие контролирующего органа как манипуляцию государством своих полномочий и оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде. Кроме того, компания уже направила официальную жалобу в Госпотребслужбу на неправомерные действия сотрудников харьковского подразделения, а также обратилась к омбудсмену и в международные правозащитные организации", – сообщили в пресс-служба "Новой почты".

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Кроме того, пресс-служба почтового оператора заявляет о нарушении законодательства при проверке. Якобы документы о проверке дали не руководителю юридического лица, а руководителю отделения, незаконно. Также, представитель любого контролирующего органа при осуществлении проверки должен расписаться в специальном журнале, однако он якобы этого не сделал, говорят в компании.

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"Руководитель отделения в свою очередь предложил проверяющим обратиться к руководству компании, но этого сделано не было. Зато проверяющие расценили такие действия как создание компанией препятствий должностным лицам для проверки", – сообщили в пресс-службе.

В "Новой почте" заявили, что сам акт о штрафе тоже был составлен с нарушениями. В нем, по информации пресс-службы, не указано в чем именно компания препятствовала проверяющему органу и не указана дата правонарушения.

"Мы считаем неправомерным, что штраф был рассчитан от оборота всей компании, а не отделение, в котором осуществлялась проверка. К тому же контролирующий орган сразу выбрал максимальный из возможных штрафов, хотя по практике даже суд не выбирает высшую меру наказания, особенно, если нарушение было осуществлено в первый раз", – убеждены представители "Новой почты".

Ранее мы сообщали, что "Новая почта" начинает сотрудничество с американской торговой онлайн-платформой Western Bid для легкого выхода на международные платформы украинских предпринимателей.