С переназначением субсидий возникли проблемы – часть украинцев может не получить деньги вовремя

Автоматический пересчет застопорился в некоторых городах. Министерство социальной политики во всем винит местные власти

Субсидии пересчитали, но не всем / Фото: Сегодня

Украинцам в отдельных городах до сих пор не переназначили субсидии на оплату коммуналке, поэтому они рискуют не получить деньги за май и июнь вовремя. Речь идет субсидиях, которые переназначили автоматически. Процесс не завершился по вине органов местного самоуправления, которые "не обеспечили соблюдение требований порядка назначения жилищных субсидий на следующий период".

"Переназначение субсидии на следующий период в автоматическом режиме проведено не в полном объеме. Указанное может привести к несвоевременному получения гражданами пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг", – сообщило Министерство социальной политики.

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Ведомство уже обратилось к Ассоциации городов Украины с просьбой скоординировать работу местных властей по переназначению субсидий. В каких именно городах возникли проблемы, Минсоцполитики умолчало.

Обновленные правила выдачи субсидий предполагают, что большинству украинцев провели автоматический перерасчет. Речь идет о 2,5 млн домохозяйств, то есть 85% получателей помощи на оплату коммуналки. Остальным 15% нужно обратиться в местные центры соцзащиты и предоставить документы лично. Список документов определяется отдельно в каждом случае. Срок подачи заявлений продлен до 1 октября. После перерасчета субсидию все равно назначат с мая этого года задним числом.

Кому не ждать переназначения субсидий

Право на субсидию, по новым правилам, теряют те, кто:

купил квартиру, земельный участок, автомобиль (кроме мопеда или прицепа) или товары длительного пользования на 50 тыс. грн и более; речь идет об одной покупке в течение года;

имеет банковский депозит в сумме более 100 тыс. грн;

продал или купил валюту и банковские металлы более чем на 50 тыс. грн за год;

задекларировал отсутствие дохода и при этом находился за границей более 60 дней (исключения: пребывание на лечении, в командировке, для присмотра за ребенком);

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имеет задолженность по оплате услуг ЖКХ или алиментов более чем за три месяца;

не вернул в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период;

имеет авто, которому менее пяти лет с даты выпуска или два и более автомобиля, которым нет 15 лет с даты выпуска;

не имеет доходов и при этом нигде не учился, не работал, не имел статуса безработного.

А те, кому помощь уже успешно переназначили, скоро получат субсидии за май и июнь, заверили в Минсоце.