Украинцы наконец-то получат субсидии за май и июнь

Деньги получат те домохозяйства, выплаты которым переназначили в автоматическом режиме после верификации данных

Субсидии скоро выплатят, но они будут небольшими / Фото: Сегодня

Получатели субсидий по оплате услуг ЖКХ в ближайшее время получат выплаты за май и июнь. Речь идет субсидиях, которые переназначили автоматически. Средний размер субсидии за эти месяцы составляет всего 290 гривен – из-за того, что стоимость коммуналки снизилась после завершения отопительного сезона.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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Выплаты осуществят только в июле, потому что органы соцзащиты получили информацию от Министерства финансов по результатам верификации данных в конце июня. Сейчас происходит процесс перечисления средств в регионы.

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"На основании этой информации органами социальной защиты населения проведено переназначение жилищных субсидий в автоматическом режиме для домохозяйств, которые получали ее в отопительном периоде 2020−2021 годов", - отметили в Минсоцполитики.

Напомним, обновленные правила выдачи субсидий предполагают, что большинству украинцев провели автоматический перерасчет. Речь идет о 2,5 млн домохозяйств, то есть 85 процентах получателей помощи по оплате коммуналки. Остальным 15% придется обратиться в местные центры соцзащиты и предоставить документы лично. Список документов определяется отдельно в каждом случае.

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К слову, срок подачи заявлений продлен до 1 октября. Однако субсидию все равно назначат с мая этого года "задним числом". Подать документы можно онлайн или в местных отделениях органов соцзащиты.