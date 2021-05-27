С какой квартирой не дадут субсидию: актуальные нормы жилья

Помощь по оплате коммуналки могут выдать даже тем, у кого есть квадратные метры "сверх нормы". Но существует окончательный лимит

В обновленных правилах выдачи субсидий, которые Кабмин изменил "задним числом", с 1 мая, скорректировали нормы жилья. Норма жилья, на которую назначается субсидия, на домохозяйство с человека составляет почти 49 кв. м и 13,65 – на каждого последующего человека. То есть на семью из трех человек – около 75 кв. Но в предоставлении субсидии точно откажут, если:

площадь квартиры превышает 130 кв. м,

площадь дома – более 230 кв. м.

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Теперь при назначении субсидии не учитываются жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности, или расположенные в сельской местности и полученные по наследству, напомнили в Министерстве социальной политики.

Субсидию могут назначить на сверхнормативную жилую площадь. Но только в одном случае – если в состав домохозяйства входят неработающие нетрудоспособные лица (лица с инвалидностью, пенсионеры, дети). Зимой 2020-2021 гг. в Украине было 450 тыс. семей с такими субсидиями.

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"В таких случаях субсидии на сверхнормативную площадь, как и в предыдущие отопительные периоды, будут начислены автоматически на основании информации о составе домохозяйства и о социальном статусе его членов", – добавили в Минсоцполитики.

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Напомним, с 1 мая 2021 года части украинцев для получения субсидии придется снова подавать документы. Это нужно в трех случаях (и если субсидия предоставлялась по безналу):

при обращении в первый раз или за помощью на приобретение сжиженного газа и печного топлива;

при обращении переселенцев и тех, кто оформлял помощь на съемное жилье;

если субсидию назначали без учета родственников, которые не живут по месту прописки.