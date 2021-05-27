З якою квартирою не дадуть субсидію: актуальні норми житла

Допомогу з оплати комуналки можуть видати навіть тим, у кого є квадратні метри "понад норму". Але існує остаточний ліміт

В оновлених правилах видачі субсидій, які Кабмін змінив "заднім числом", з 1 травня, скоригували норми житла. Норма житла, на яку призначається субсидія, на домогосподарство з людини становить майже 49 кв. м і 13,65 – на кожну наступну людину. Тобто на родину з трьох людей – близько 75 кв. Але у наданні субсидії точно відмовлять, якщо:

площа квартири перевищує 130 кв. м,

площа будинку – більше 230 кв. м.

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Тепер при призначенні субсидії не враховуються житлові приміщення, що знаходяться у спільній частковій або спільній власності, або розташовані в сільській місцевості та отримані у спадок, нагадали в Міністерстві соціальної політики.

Субсидію можуть призначити на понаднормову житлову площу. Але тільки в одному випадку – якщо до складу домогосподарства входять непрацюючі непрацездатні особи (особи з інвалідністю, пенсіонери, діти). Взимку 2020-2021 рр. в Україні було 450 тис. сімей з такими субсидіями.

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"У таких випадках субсидії на понаднормову площу, як і в попередні опалювальні періоди, будуть нараховані автоматично на підставі інформації про склад домогосподарства та про соціальний статус його членів" , – додали в Мінсоцполітики.

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Нагадаємо, з 1 травня 2021 року частині українців для отримання субсидії доведеться знову подавати документи. Це потрібно в трьох випадках (і якщо субсидія надавалась за безналом):

під час звернення вперше або за допомогою на придбання скрапленого газу та пічного пального;

під час звернення переселенців і тих, хто оформляв допомогу на арендоване житло;

якщо субсидію призначали без урахування родичів, які не живуть за місцем прописки.