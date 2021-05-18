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Субсидию отберут не за все покупки дороже 50 тысяч гривен: список исключений

18 мая, 21:05

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

При назначении помощи по оплате коммунальных услуг не будут учитываться некоторые крупные единоразовые расходы

Некоторые крупные покупки не будут учитывать при оформлении субсидии

Некоторые крупные покупки не будут учитывать при оформлении субсидии / Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Министерство социальной политики Украины уточнило новые правила получения субсидий, которые заработали с 1 мая. Лишать помощи будут не за все единоразовые покупки на сумму более 50 тыс. гривен. Исключения:

  • оплата коммунальных услуг и задолженности по ней;
  • оплата медицинских услуг;
  • оплата обучения.
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Об этом рассказал заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко.

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Он уточнил, что теперь при назначении субсидии учитывается информация о взносах в уставной капитал организаций, покупке корпоративных прав, дорогих вещей, движимого и недвижимого имущества на сумму свыше 50 тыс. гривен.

Напомним, все получатели субсидий с 1 мая должны заново подать заявления на получение помощи. На это отвели несколько месяцев, но народный депутат Алексей Кучеренко предупредил: документы лучше подавать уже сейчас, ведь новые правила могут спровоцировать недовольство населения и "конфликтные ситуации".

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