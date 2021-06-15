Все субсидии переназначат. Кому нужно подать новое заявление (список категорий)

Правительство не стало отказываться от автоматического переназначения субсидий, но теперь оно сработает не для всех

Автоматическое переназначение субсидий - не для всех / Фото: Сегодня

Обновленные правила выдачи субсидий, которые Кабмин изменил "задним числом", с 1 мая, предусматривают автоматическое переназначение помощи. Но некоторым категориям населения все же придется подавать документы – заявление и декларацию о доходах – вручную, пишет сайт "Сегодня".

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Подавать новые заявки придется тем, чья субсидия:

предоставлялась в безналичной форме (понадобятся данные для выплаты наличными, т.к. теперь вся помощь выплачивается "живыми" деньгами);

была назначена по фактическому месту проживания, а не по месту регистрации (т.н. прописки);

была назначена без учета членов семьи, которые прописаны в жилье, но не проживают там.

Срок подачи заявлений продлен до 1 октября. При этом субсидию все равно назначат с мая этого года "задним числом", а затем уже автоматически переназначат всем получателям на отопительный сезон.

Подать документы можно онлайн или в местных отделениях органов соцзащиты.

Также мы рассказывали, с какой квартирой не дадут субсидию.

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Напомним, оформление субсидий помогает украинцам, которые не могут самостоятельно покрыть расходы на коммунальные услуги. При этом услуги ЖКХ в Украине за последний год подорожали уже на треть: